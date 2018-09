Von Michaela S. Paulmichl

Innsbruck – In Tirol sind derzeit 117 Arbeitskräfte mit Rot-Weiß-Rot-Card gemeldet, darunter nur drei besonders hoch Qualifizierte: ein Diplomingenieur für Maschinenbau, ein medizinischer Wissenschafter und ein Physiker. Die Zahlen für die ersten sechs Monate dieses Jahres stammen vom Ausländerfachzentrum am Tiroler Arbeitsmarktservice (AMS), das die Ansuchen begutachtet. „Wir überprüfen, ob die Urkunden echt sind“, sagt dessen Leiter Michael Brenner. Das kann mehrere Wochen dauern, manchmal auch Monate, je nach Komplexität des Falls. Mit der zeit- und ressourcenaufwändigen Aufgabe beschäftigen sich zehn Mitarbeiter. Ausbildungs- oder Sprachnachweise müssen oft erst übersetzt werden. Die Karte wird für 24 Monate ausgestellt.

AMS-Chef Anton Kern begrüßt die Überlegungen, den Zugang zur Rot-Weiß-Rot-Card zu erleichtern. Auch das komplizierte Punktesystem sollte vereinfacht werden. Eine genaue Überprüfung der Qualifikationen hält er aber auch weiterhin für wichtig: „Wer qualifizierte Arbeitskräfte in Österreich haben will, muss das auch belegen können.“ Er rechnet damit, dass die Liste der Mangelberufe – 2017 waren es 11, inzwischen sind es 27 – im nächsten Jahr noch länger werden wird, ein Grund dafür sei auch die sinkende Arbeitslosigkeit.

Die derzeit diskutierten Maßnahmen reichen seiner Meinung nach aber nicht aus, um aus dem wenig erfolgreichen System Rot-Weiß-Rot-Card zur Rekrutierung qualifizierter Mitarbeiter aus Ländern außerhalb der EU ein Erfolgsprojekt zu machen. „Auch Deutschland sucht intensiv nach Fachkräften, und zwar aktiv im Ausland.“ Wer nach Österreich will, muss sich in seinem Heimatland an die dortige Botschaft wenden. Einen Wettbewerbsnachteil sieht Kern aber für beide Länder, und das ist die Sprache: „Die meisten sprechen Englisch, es zieht sie daher eher in die USA oder nach England.“

Ein wichtiges Thema sei auch immer die Unterkunft: „Wenn Österreich wirklich mehr Spitzenkräfte will, braucht es mehr Anreize – etwa eine Unterstützung während der Zeit der Jobsuche.“

Was seiner Meinung nach in der Diskussion fehlt: „Es wäre wichtig, sich auch anzuschauen, was man bei uns machen kann. Es gibt Leute, die wären bereit, sich umschulen zu lassen und einen Mangelberuf zu erlernen, aber sie können sich die Ausbildung nicht leisten. Dafür braucht es einen Bildungszuschuss.“

Günter Klausner ist Finanzchef für Europa der Software-Entwicklungsfirma Barracuda Networks AG. Die Europazentrale des Unternehmens mit Sitz in den USA ist eines der wenigen Unternehmen, in denen auch Englisch gesprochen wird. „Wir haben 120 Mitarbeiter in Innsbruck und 60 in Wien aus 20 verschiedenen Nationen. Wir sind immer auf der Suche nach Spezialisten, die wir in Österreich nicht finden. Aber das müssen wir zuerst beweisen, bevor wir Mitarbeiter mit Rot-Weiß-Rot-Card anstellen.“ Derzeit seien zwei Mitarbeiter in Innsbruck beschäftigt – ein Inder und ein Ägypter. Der administrative Aufwand dafür sei groß, die Mitarbeiter in den Behörden aber sehr kooperativ.

Damit sich die dringend benötigten Experten auch wohl fühlen, brauche es aber mehr als nur eine Anstellung: „Da geht es auch oft um die Übernahme von Umzugskosten oder um Unterstützung bei der Wohnungssuche.“ Und hier sei die Bevölkerung gefragt: „Für einen Ägypter ist es fast unmöglich, eine Wohnung zu finden. Oder die Miete ist plötzlich viel teurer.“ Da hilft es auch nichts, dass dieser Mann Teil des Teams war, das die Software-Steuerung der Schleusentore des Suez­kanals entwickelte.