Von Cornelia Ritzer

Wien – Die Affäre rund um das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) beschäftigt das Parlament – auf mehreren Ebenen. Am Freitag findet die dritte Sondersitzung des Nationalrates zum Aufreger­thema statt. Zu erwarten ist eine Dringliche Anfrage von SPÖ, NEOS und Liste Pilz an Innenminister Herbert Kickl (FPÖ). Gegen ihn ist auch ein Misstrauensantrag geplant, steht der einstige FPÖ-Generalsekretär doch im Zentrum des oppositionellen Kreuzfeuers. Kritiker werfen ihm vor, mit Hilfe seines Generalsekretärs Peter Goldgruber den Verfassungsschutz von Schwarz auf Blau umfärben zu wollen und etwaige unliebsame Ermittlungen unter Kontrolle zu haben. So sollen bei der Razzia auch Rechtsextremismus-Daten mitgenommen worden sein.

Die Frage nach der Verantwortung des Innenministers und der Politik ist auch der Auslöser für den parlamentarischen Untersuchungs­ausschuss. „Der Innenminister war und ist ein massives Sicherheitsrisiko für Österreich“, sagte NEOS-Abgeordnete Stephanie Krisper Sonntagabend in der ORF-Diskussionssendung „Im Zentrum“. FPÖ-Abgeordneter Hans-Jörg Jenewein hielt dagegen: „Sie greifen Kickl so an, weil er Ihnen politisch nicht ins Konzept passt.“ Heute werden die Fraktionsführer ihrer Parteien aufeinandertreffen, wenn die Befragungen im U-Ausschuss beginnen. Jan Krainer (SPÖ) und Peter Pilz (Liste Pilz) wollen ebenfalls die Rolle des FPÖ-Innenministers hinterfragen. ÖVP-Fraktionsführer Werner Amon will die Sache rational angehen: „Wir müssen die Vorfälle, die passiert sind, sachlich aufarbeiten und dann die entsprechenden Konsequenzen ziehen“, sagte er „Im Zentrum“. Heute und morgen schildern Beamte des Staatsschutzes unter Wahrheitspflicht, wie sie die teilweise als „ruppig“ beschriebene Razzia vom 28. Februar im Bundesamt und in Privatwohnungen erlebt haben.

Dass dem parlamentarischen U-Ausschuss auch hochsensible Daten einer Wiener Anwaltskanzlei übermittelt wurden, empört den Präsidenten des Österreichischen Rechtsanwaltskammertages (ÖRAK), Rupert Wolff. Das komme einem „massiven Rechtsbruch“ gleich, sagte er. „Das BVT wäre verpflichtet gewesen, diese Daten, die es zuvor erlangt hatte, zu löschen. Was nicht geschehen ist“, betonte Wolff. Stattdessen habe das Justizministerium „nun den Zustand der Unrechtmäßigkeit fortgesetzt“ und die Datensätze dem U-Ausschuss zur Verfügung gestellt, „wo sie jetzt am Server des Parlament­s abrufbar sind“. Der Rechtsanwälte-Präsident fordert eine Prüfung durch den Verfassungsgerichtshof sowie eine Rückübermittlung der Daten.

Was die Vorgänge für die Sicherheitslage in Österreich bedeuten, war gestern Abend Thema des von der Liste Pilz einberufenen Nationalen Sicherheitsrats im Bundeskanzleramt. Auslöser war ein Interview des ehemaligen Chefs des deutschen Bundesnachrichtendienstes, August Hanning, der vor einem Informationsaustausch mit dem BVT warnte. Abgeordneter Peter Pilz forderte nach dem Termin den Rücktritt von Innenminister Kickl. Darüber hinaus forderte Pilz eine „völlige Reform des BVT“.

