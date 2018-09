Wien – Nach einem sexistischen Tweet wurde der ÖVP-Nationalratsabgeordnete Efgani Dönmez am Montag aus dem ÖVP-Parlamentsklub ausgeschlossen. „Alle hohen politischen Funktionsträger und Funktionsträgerinnen müssen sich dessen bewusst sein, dass sexistische, beleidigende Entgleisungen nicht akzeptabel sind“, betonten Parteiobmann Sebastian Kurz und Klubobmann August Wöginger in einer gemeinsamen Aussendung. Dafür gebe es in der neuen ÖVP keinen Platz.

Zuvor hatten unter anderem die ÖVP-Frauen Dönmez‘ Rückzug gefordert. Der Politiker hatte am Wochenende einen sexistischen Tweet gegen die deutsche SPD-Politikerin Sawsan Chebli verfasst und ihr im Zusammenhang mit ihrer Karriere sexuelle Gefälligkeiten unterstellt. „Das geht gar nicht, das ist eine Verachtung der Frauen“, sagte ÖVP-Frauenchefin Dorothea Schittenhelm im Ö1-“Mittagsjournal“. „Es wäre sehr anständig, wenn er von sich aus als Mandatar des Hohen Hauses die Konsequenzen zieht“, so Schittenhelm. „Vom Grundsatz her ist es so, dass wir derartige Äußerungen komplett ablehnen. Wir kämpfen nicht für Frauen und Frauenselbstbewusstsein, für Frauenrechte, und auf der anderen Seite akzeptieren wir dann solche Aussagen.“

Vor Schittenhelm hatte bereits die künftige ÖVP-Frauenchefin und Frauenministerin klargestellt, dass man nach Dönmez‘ Aussagen nicht einfach zur Tagesordnung übergehen kann. „Das ist eine massive Entgleisung und völlig inakzeptabel“, so Juliane Bogner-Strauß zur APA.

Auch ÖVP-Ministerin Elisabeth Köstinger verurteilte in der Mittags-“Zeit im Bild“ die Aussagen von Dönmez: „Sexismus darf – speziell auch in der Politik – keinen Platz haben.“ Kritik kam auch von den SPÖ-Frauen. (TT.com, APA)