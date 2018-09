Wien – Die Zahl der Mindestsicherungs-Bezieher ist im Jahr 2017 erstmals seit der Einführung der Unterstützungsleistung im Jahr 2010 so gut wie nicht gestiegen. Mit insgesamt 307.853 Bezieher wurden nur 320 Personen mehr unterstützt als im Vorjahr, gab die Statistik Austria bekannt. Das bedeutet einen Anstieg von 0,1 Prozent. In den Jahren davor lag das Plus jeweils zwischen siebeneinhalb und elf Prozent.

Der Grund für die Stagnation dürfte in der verbesserten Wirtschafts- und Arbeitsmarktsituation zu suchen sein, hieß es unisono seitens der Statistik Austria wie auch aus dem Sozialministerium. Laut Statistik-Behörde dürfte sich der Trend im Jahr 2018 weiter fortsetzen.

Der Großteil der Mindestsicherungs-Bezieher (63 Prozent) lebte in Wien. Auf die übrigen Bundesländer entfielen deutlich kleinere Anteile zwischen einem Prozent (Burgenland) und acht Prozent (Steiermark).

Die Bezugsdauer der Mindestsicherung betrug beim Großteil mehr als sechs Monate. Im Jahr 2017 hatten 69 Prozent eine Bezugsdauer von sieben bis zwölf Monaten, 15 Prozent erhielten die Leistung vier bis sechs Monate. Die restlichen 17 Prozent waren maximal drei Monate in der Mindestsicherung. Die durchschnittliche Bezugsdauer lag bei 8,5 Monaten und reichte von 6,4 Monaten in Vorarlberg bis 9,2 Monaten in Wien, so die Statistik.

Hartinger-Klein stören aslyberechtigte Bezieher

Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) sah am Donnerstag dennoch dringenden Reformbedarf. Sie verwies darauf, dass nur die Hälfte der Mindestsicherungsbezieher österreichische Staatsbürger sind, „während rund 31 Prozent der Bezieher Asyl- oder subsidiär Schutzberechtigte waren. Dies ist ein Problem, das unser Budget belastet.“

Hartinger-Klein verwies darauf, dass die Ausgaben für die Mindestsicherung 2017 um 53 Mio. Euro auf 977 Mio. angestiegen sind (+5,8 Prozent). „Dieses Geld sollte den österreichischen Bürgern, die in eine Notlage geraten sind, zur Verfügung stehen“, meinte sie in einer Aussendung. Die Daten würden aber „leider ein anderes Bild“ zeichnen.

Als Sozialministerin werde sie mit der geplanten Reform der Mindestsicherung „endlich für soziale Gerechtigkeit“ sorgen, sprach sie die angepeilten Kürzungen an: „Jene, die unverschuldet in Not geraten sind, sollen auch die Unterstützung erhalten, die sie benötigen.“ Für jene, die nach Österreich einwandern, „in der Hoffnung vom sozialen Auffangnetz gestützt zu werden und noch nie eine Leistung erbracht haben“ werde es „eine entsprechende Kürzung der Mindestsicherung geben“, verwies sie auf die Pläne.

Hartinger-Klein sieht in den Zahlen auch eine Bestätigung für die These, die Höhe der Sozialleistung würde als Pull-Faktor für Migranten dienen: „ Nicht ohne Grund wohnen mehr als 60 Prozent der Mindestsicherungsbezieher in Wien, das großzügiger als andere Bundesländer mit dieser Leistung umgeht“, so Hartinger-Klein. „Diese ,Sozialmigration‘ muss beendet werden“, so ihre Forderung. In diese Kerbe schlug auch der geschäftsführende Wiener FPÖ-Chef und Nationalratsklubobmann Johann Gudenus: „Die rot-grün regierte Bundeshauptstadt ist zu einem wahren Sozialmagneten geworden“, meinte er. Schuld sei „die verfehlte Zuwanderungspolitik der Stadtregierung“.

SPÖ kritisiert „Unsozialminsterin“

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Max Lercher kritisierte die Aussagen Hartinger-Kleins: „Unsozialministerin Hartinger-Klein hat null Glaubwürdigkeit beim Thema Mindestsicherung. Die Ministerin verhöhnt arme Leute und glaubt wahlweise man könne von 150 Euro leben oder arme Menschen müssen nicht ins Kino gehen“, so Lercher. „Als SPÖ glauben wir nicht, dass es ein gute Idee ist, bei den Ärmsten der Armen zu sparen, sondern für mehr Beschäftigung und höhere Löhne zu sorgen. Dass Hartinger-Klein bei den AMS-Mitteln kürzt, hilft da freilich wenig.“

Kritik an der Regierung übte auch NEOS-Sozialsprecher Gerald Loacker: Die Ausgaben für die Mindestsicherung seien – gemessen am gesamten Sozialaufwand – relativ stabil. „Doch die Regierung spielt bei dem Thema mit Emotionen und Ressentiments, währen die 20 Milliarden Euro, die jährlich in das marode Pensionssystem zugeschossen werden müssen, kein Thema sind.“

In Anbetracht der Entwicklung sei der Zeitpunkt günstig für „eine Reform mit Augenmaß“. „Die von der Regierung praktizierte Stimmungsmache, die auf Ressentiments gegen Ausländer aufbaut, hilft dabei nicht. Stattdessen sollte die Sozialministerin ihren Entwurf für eine bundeseinheitliche Mindestsicherung vorlegen, auf die man seit der großspurigen Ankündigung Ende Mai wartet.“

Hilfsorganisationen machen auf Kinder aufmerksam

Die Armutskonferenz und die Volkshilfe verwiesen indes auf den hohen Anteil der betroffenen Kinder. Im Jahr 2017 lebten 81.334 Kinder in Familien mit Mindestsicherung, das waren 35 Prozent aller Bezieher. Ziel müsse sein, „Existenz und Chancen zu sichern, nicht Leute weiter in den Abgrund zu treiben“, so die Armutskonferenz.

Die starke Benachteiligung der Kinder habe negative Auswirkungen auf Zukunftschancen, Bildung und Gesundheit, so das NGO-Netzwerk. Die Armutskonferenz verwies darauf, dass die Bezieherzahlen nicht erst seit Einführung der Mindestsicherung im Jahr 2010 angestiegen sind: „Bereits in der alten Sozialhilfe seit Mitte der 2000-er Jahre haben sich die Betroffenenzahlen stark erhöht“, so die NGO.

Die Armutskonferenz verwies in ihrer Aussendung auch darauf, dass laut Statistik Austria 71 Prozent der Betroffenen eine Aufstockung zu vorhandenem Einkommen erhielt. Bedarfsgemeinschaften, in denen keine Person ein anrechenbares Einkommen hatte und die daher im Vollbezug einer Mindestsicherungsleistung standen, waren laut Statistik Austria im Jahresdurchschnitt 2017 insgesamt deutlich in der Minderzahl (29 Prozent).

Volkshilfe-Direktor Fenninger verwies darauf, dass der Anteil der Mindestsicherung an den Gesamtausgaben im Sozialbereich mit unter einem Prozent nach wie vor ein geringer ist. An die Regierung richtete die Volkshilfe den Appell, auf Kürzungen zu verzichten: „Die BezieherInnen der Mindestsicherung befinden sich in einer finanziellen Notlage, sie können ihre existenziellen Grundbedürfnisse nur unzureichend decken. Hier muss und soll der Sozialstaat aktiv werden, damit gesellschaftliche Teilhabe in Österreich weiterhin möglich ist.“ (TT.com/APA)