Beni – Mutmaßliche Rebellen haben im Nordosten der Demokratischen Republik Kongo mindestens 36 Menschen getötet. Die Angreifer hätten am Samstagabend in der Ortschaft Beni mit Macheten auf die Menschen eingeschlagen, teilte der Gouverneur der Provinz am Sonntag mit. Ein Menschenrechtler sprach von bis zu 50 Toten.

Ein Sprecher der Armee machte Rebellen der Alliierten Demokratischen Kräfte (ADF) für den Angriff verantwortlich, einer Islamistenmiliz aus Uganda, die seit den 90er-Jahren im Kongo aktiv ist. Die Organisation, die aus ein paar Hundert Kämpfern besteht, äußerte sich nicht.

Es handelt sich um den bisher größten Angriff in diesem Jahr. Allein seit Oktober 2014 kamen in der Region um Beni mehr als 500 Zivilisten ums Leben, meist bei Angriffen in der Nacht. (APA/dpa)