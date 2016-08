Von Jürgen Bätz/dpa

Abuja - Es ist ein zynischer Hilferuf aus dem Busch im Nordosten Nigerias. Die islamistische Terrororganisation Boko Haram ist geschwächt, sowohl militärisch als auch wegen einer internen Spaltung. Daher setzt sie nun ihre prominentesten Opfer als Druckmittel gegen das nigerianische Militär ein: die gut 200 vor mehr als zwei Jahren entführten, überwiegend christlichen Schülerinnen aus dem Ort Chibok.

In der jüngsten Video-Botschaft behaupten die sunnitischen Extremisten, dass mehrere Mädchen bei Luftangriffen der nigerianischen Streitkräfte getötet worden seien. „Sie wollen die Prominenz der Mädchen nützen, um die Regierung dazu zu zwingen, ihre Angriffe zurückzufahren“, erklärt der Analyst Ryan Cummings, der in Südafrika die Risikoberatung Signal Risk leitet. „Boko Haram nutzt die Mädchen gezielt als Propaganda-Instrument; sie sichern der Gruppe weltweite Aufmerksamkeit.“

Gruselige Videosequenz

In dem am Sonntag verbreiteten Video zeigt die Terrorgruppe auch Aufnahmen, die angeblich getötete Chibok-Mädchen nach einem Luftangriff zeigen. Die Videosequenz ist gruselig, jedoch sehen weder die erkennbaren Verletzungen der Mädchen noch die Umgebung so aus, als habe dort ein Luftangriff stattgefunden.

Sicher scheint aufgrund der Videobotschaft nur, dass die Anti-Terror-Einsätze der Streitkräfte Boko Haram unter Druck setzen. Dazu passt auch die zentrale Botschaft des Videos: das Angebot, mit der Regierung über einen Gefangenenaustausch zu verhandeln.

Rund 20.000 Tote, 2,5 Millionen Flüchtlinge

Boko Haram ist eine barbarische Terrororganisation. Seit 2009 haben die Fundamentalisten mindestens 14.000 Menschen getötet, andere Schätzungen sprechen von 20.000 Opfern. Rund 2,5 Millionen Menschen sind vor der Gewalt geflohen. Boko Harams Ziel ist es, im Nordosten Nigerias und angrenzenden Gebieten der Nachbarstaaten einen Gottesstaat zu errichten.

Sich mit der verteufelten Regierung auf einen Austausch inhaftierter Kämpfer gegen Chibok-Mädchen einzulassen, erscheint als Zeichen der Schwäche. „Boko Haram ist militärisch in der Defensive“, bestätigt Afrika-Analyst Malte Liewerscheidt von der Risikoberatung Verisk Maplecroft in London. Noch vor etwa eineinhalb Jahren kontrollierten die Terroristen im Nordosten Nigerias demnach ein Gebiet von der Fläche Belgiens, inzwischen hat sie die Armee wieder zurückgedrängt.

Bruch mit dem IS

Auch ein großer interner Konflikt schwächt die Terrorgruppe. Im März 2015 hatte der Boko-Haram-Anführer Abubakar Shekau dem IS (Daesh) die Treue geschworen. Doch es war wohl keine glückliche Terror-Ehe: Ein US-General sagte im Juni, dass der IS mit Boko Haram unzufrieden sei. Gründe seien unter anderem, dass Boko Haram weiter Kinder für Selbstmordattentate einsetzt und auch immer wieder viele Muslime tötet. Zudem war Boko Haram zuletzt recht erfolglos.

Im August kam es schließlich zum Bruch. Der IS ernannte Abu Musab al-Barnawi zum neuen „Scheich“ der „Westafrikanischen Provinz“ seines Kalifats. Daraufhin meldete sich der düpierte Shekau nach langer Zeit erstmals wieder und wies die Entscheidung des IS zurück. Im jüngsten Video gibt es keinen Bezug mehr auf den IS.

Nun gibt es Analysten zufolge zwei rivalisierende Gruppen. Das Video mit den Chibok-Mädchen ist daher auch ein Akt der Selbstbehauptung. „Die Botschaft ist: Wir sind noch da“, sagt Liewerscheidt.

„Keine rein militärische Lösung für das Problem“

Ob es die Spaltung dem nigerianischen Militär erleichtern oder erschweren wird, die beiden Gruppen zu bekämpfen, ist noch unklar. Zusammen mit den Streitkräften der Nachbarländer Kamerun, Niger und Tschad wurden die Terroristen bereits in die Enge getrieben. „Aber es gibt keine rein militärische Lösung für das Problem“, warnt Liewerscheidt. Solange die sozio-ökonomischen Probleme des verarmten und vernachlässigten Nordostens weiter bestünden, hätten die Fundamentalisten einen idealen Nährboden.

Die Mädchen von Chibok sind ein Spielball der Terroristen. Ein Mädchen wurde in dem Video gezwungen, in die Kamera zu sprechen. „Wir leiden hier. Es gibt keine Art von Leiden, die wir nicht erfahren haben“, sagt das Mädchen in der örtlichen Sprache Kibaku. Einige der knapp 50 Mädchen im Hintergrund weinen, während sie spricht. Seit über 850 Tagen sind die Mädchen in der Gewalt ihrer Peiniger.

Die Gruppe „Bring Back Our Girls“, in der sich auch Eltern der Mädchen engagieren, reagierte verhalten auf das Lebenszeichen. „Wir haben gemischte Gefühle: sowohl Ärger als auch gestärkte Hoffnung.“