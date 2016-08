Damaskus - Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) hat einen dramatischen Appell an die Konfliktparteien in Syrien gerichtet, das „Töten“ im umkämpften Aleppo zu beenden. Der Kampf um die geteilte syrische Metropole sei „zweifellos einer der verheerendsten städtischen Konflikte der Neuzeit“, erklärte IKRK-Präsident Peter Maurer am Montag.

„Nichts und niemand in Aleppo ist sicher“, fügte er hinzu. Häuser, Schulen und Krankenhäuser seien allesamt in der Schusslinie der Konfliktparteien und die Menschen in Aleppo lebten in einem dauerhaften Angstzustand, erklärte Maurer. Das Leid der Bevölkerung und vor allem der Kinder sei „gewaltig“. Er rufe daher alle Seiten dazu auf, „die Zerstörung, die willkürlichen Angriffe und das Töten zu stoppen“.

Forderung nach freiem Zugang für Hilfsorganisationen

Aleppo war früher eine lebendige Wirtschafts- und Kulturmetropole. Die Stadt ist seit Mitte 2012 in einen von den bewaffneten Aufständischen kontrollierten Osten und einen von der Regierung beherrschten Westen geteilt. Nachdem die Regierungstruppen Mitte Juli die Kontrolle über die letzte Zufahrtstraße in die Rebellenviertel übernommen hatten, verschlechterte sich die Lage der dort lebenden 250.000 Zivilisten dramatisch. Insgesamt leben in Aleppo noch rund 1,5 Millionen Zivilisten.

Den Angaben des IKRK-Präsidenten zufolge wurde durch die Kämpfe die Infrastruktur der Stadt zerstört, die flächendeckende Strom- und Wasserversorgung brach zusammen. Das IKRK begann bereits mit Trinkwasserlieferungen und forderte einen freien Zugang für alle anderen Hilfsorganisationen. Auch die UNO hatte in der Vergangenheit bereits regelmäßige zweitägige Feuerpausen gefordert, damit Zivilisten in Aleppo versorgt werden können.

Der deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier drang am Montag bei einem Treffen mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow darauf, dass umgehend Hilfsgüter nach Aleppo gebracht werden können. (APA/AFP)