Über die Lage in der umkämpften syrischen Stadt Aleppo schreiben Tageszeitungen am Dienstag: Frankfurter Allgemeine Zeitung (Frankfurt): „Der Kreml nutzte die Abwesenheit Amerikas, um in Syrien zu einer Kriegspartei zu werden, die erheblichen Einfluss auf den weiteren Gang der Dinge hat. Auch das Elend der Zivilbevölkerung Aleppos bringt Moskau nicht von seinem Kurs ab, dessen Ziel die Stabilisierung des Regimes seines Verbündeten Assad ist. Selbst dem deutschen Außenminister sicherte der Kreml daher keine längeren Feuerpausen für die belagerte Stadt zu. Die drei Stunden aber sind, wie Regierungssprecher Seibert in Berlin sagte, bestenfalls „Zynismus“. (...) Was kann unter diesen Umständen deutsche Außenpolitik bewirken? Sie muss dem Kreml aufzeigen, dass Kooperation von Vorteil für ihn ist, Konfrontation nicht. Einige Stimmen aus dem Westen, auch deutsche, waren und sind jedoch dazu geeignet, Moskau das Gegenteil annehmen zu lassen.“ Badisches Tagblatt (Baden-Baden): „Es wird eine militärische Entscheidung geben, Aleppo wird an die von Russland unterstützten Truppen Assads fallen. Der Westen, der mit Hilfe von kurdischen Truppen andere IS-Hochburgen befreit, wird mit den Russen auf Augenhöhe die Zukunft des Landes verhandeln müssen.“ Süddeutsche Zeitung (München): „Bei aller Komplexität des Syrien-Konflikts, bei allen Problemen mit der Türkei, mit dschihadistischen Winkelzügen und bei aller Ratlosigkeit: Die US-Regierung muss Russlands Signale richtig lesen und ihren Einfluss geltend machen. Obamas tiefe Abneigung gegenüber Präsident Wladimir Putin ist wohlbekannt, aber sie kann kein Grund sein, in dieser verfahrenen Situation das Gespräch zu verweigern. Russland muss an den Pranger – aber auch wieder an den Verhandlungstisch. Den ersten Schritt dazu muss Washington gehen. Das Wahl-Vakuum in den USA und übrigens auch jenes in Russland ist zu gefährlich.“ Aftenposten (Oslo): „Das Einzige, das die Brutalität beenden könnte, sind Verhandlungen über einen dauerhaften Frieden, aber die Aussichten auf einen baldigen Durchbruch sind schlecht. Auf kurze Sicht ist es trotzdem möglich, etwas zu tun, um das Leiden zu lindern. Die Kriegsparteien müssen beim Wort genommen werden, wenn sie humanitäre Waffenruhen anbieten, um eine Versorgung möglich zu machen, und sie müssen gedrängt werden, Pausen in den Kämpfen zu machen, solange die Hilfsmannschaften ihre Arbeit leisten. Das ist nicht zu viel verlangt, selbst in einem Konflikt nicht, in dem alle Blut an den Händen haben.“