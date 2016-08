Russische Kampfflugzeuge haben am Mittwoch bei Einsätzen vom iranischen Stützpunkt Hamadan aus die Extremistenmiliz IS (Daesh) in Syrien angegriffen. Wie das Verteidigungsministerium in Moskau laut der Nachrichtenagentur Interfax weiter mitteilte, wurden zwei Führungsstellen des IS vernichtet. Mehr als 150 Kämpfer seien getötet worden.

Am Vortag hatten russische Bomber erstmals vom Iran aus Angriffe auf Ziele in Syrien geflogen. Russland hat Langstreckenbomber von Typ Tu-22 M3 sowie Jagdbomber vom Typ SU-34 dort stationiert. (APA/Reuters)