Elazig – Bei Anschlägen auf zwei Polizeihauptquartiere im Osten der Türkei sind mindestens sechs Menschen getötet und fast 200 verletzt worden. Die Anschläge wurden am Mittwochabend in Van und am Donnerstag in der Stadt Elazig verübt.

Verteidigungsminister Fikri Isik machte die verbotene Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) für den Anschlag in Elazig verantwortlich und kündigte an, gegen die PKK ebenso hart vorzugehen wie gegen die Bewegung des islamischen Predigers Fethullah Gülen.

Bei dem Anschlag in Elazig wurden laut TV-Berichten das vierstöckige Polizei-Gebäude und angrenzende Häuser schwer beschädigt. Die Bevölkerung Elazigs ist mehrheitlich nicht-kurdisch, die konservativ geprägte Stadt im Osten des Landes war bisher von den gewalttätigen Auswirkungen des Kurdenkonflikts verschont geblieben.

„Wir werden die PKK ebenso stoppen wie wir (die Gülen-Organisation) Feto gestoppt haben“, sagte der Verteidigungsminister. Seit dem Putschversuch Mitte Juli wurden in der Türkei Zehntausende mutmaßliche Anhänger Gülens festgenommen, den die türkische Regierung für den Umsturzversuch verantwortlich macht. Kritiker werfen Ankara vor, auch viele Regierungsgegner ohne nachweisliche Gülen-Verbindungen ins Visier genommen zu haben.

Weiterer Anschlag in Van

In der Nacht waren bei einem Bombenanschlag auf die Polizeizentrale in der weiter östlich gelegenen Stadt Van drei Menschen getötet und mehr als 70 weitere verletzt worden. Die Regionalregierung machte eine „regionale Terrorgruppe“ dafür verantwortlich - mit diesem Begriff wird in der Regel die PKK bezeichnet.

Zwischen den beiden Anschlägen lagen nur wenige Stunden, am Montag war darüber hinaus ein Polizei-Zentrum am Rande der Regionalhauptstadt Diyarbakir Ziel eines Anschlags, bei dem acht Menschen getötet worden waren. Bei dem Anschlag nahe Diyarbakir wurden fünf Polizisten und drei Zivilisten getötet, bei dem Anschlag in Van waren es ein Polizist und zwei Zivilisten. Montag war der 32. Jahrestag des Beginns des bewaffneten Kampfs der PKK gegen die türkischen Sicherheitskräfte, bei dem inzwischen mehr als 40.000 Menschen getötet wurden.

Bei Attacken auf PPK-Kämpfer zahlreiche Zivilisten getötet

Ein Gericht in Istanbul hatte am Dienstag die pro-kurdische Zeitung „Özgür Gündem“ verboten. Laut einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu wurde das Verbot mit der Verbreitung von Propaganda für die PKK begründet. Das Gericht bezeichnete „Özgür Gündem“ als „Sprachorgan“ der PKK.

Im Juli 2015 war nach zweieinhalb Jahren ein Waffenstillstand zwischen der PKK und der türkischen Regierung zerbrochen. Seitdem wurden Hunderte Sicherheitskräfte bei Angriffen der PKK getötet. Die türkische Armee ging ihrerseits mit aller Härte gegen die PKK im Südosten des Landes vor. Dabei wurden laut Menschenrechtsvertretern auch zahlreiche Zivilisten getötet. (APA/AFP)