Den Haag/Kiew – Eine internationale Untersuchungskommission will Ende September die ersten Ergebnisse ihrer strafrechtlichen Ermittlungen zum Absturz des Flugs MH17 im Juli 2014 über dem Osten der Ukraine bekanntgeben. Das Vereinte Untersuchungsteam (JIT) werde diese am 28. September vorstellen, teilten die niederländischen Behörden am Freitag mit.

Bereits im vergangenen Oktober hatten niederländische Ermittler sich darauf festgelegt, dass der Absturz der Maschine mit 298 Menschen an Bord durch die Explosion des Sprengkopfs einer BUK-Rakete direkt neben dem Flugzeug verursacht worden sei. In dem Untersuchungsbericht der Niederländischen Flugsicherheitsbehörde (OVV) gab es aber keine Aussagen dazu, wer die Boden-Luft-Rakete abgefeuert hatte.

Der neben der Maschine explodierte Sprengkopf gehört gewöhnlich zu BUK-Raketen russischer Bauart. Diese sind sowohl in der ukrainischen als auch der russischen Armee im Einsatz.

Verantwortliche für Absturz sollen genannt werden

Die für den Herbst in Aussicht gestellten Ergebnisse des JIT sollen den genauen Abschussort der Rakete klären. Zum Vereinten Untersuchungsteam unter niederländischer Leitung gehören Experten aus Australien, Malaysia, Belgien und der Ukraine.

Die JIT-Ergebnisse sollen nach Angaben der niederländischen Staatsanwaltschaft in strafrechtlichen Verfahren vor Gerichten genutzt werden können. Die Hinterbliebenen der malaysischen Besatzungsmitglieder haben Klagen gegen die Fluglinie Malaysia Airlines eingereicht. Hinterbliebene aus Australien, Neuseeland und Malaysia verklagten zudem den russischen Präsidenten Wladimir Putin und den russischen Staat vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte auf Schmerzensgeld. (APA/AFP)