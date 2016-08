Pjöngjang/Seoul - Begleitet von Drohungen aus Nordkorea haben die Streitkräfte Südkoreas und der USA am Montag ein gemeinsames Großmanöver gestartet. Die Regierung in Pjöngjang sprach von einer Provokation und die nordkoreanische Volksarmee kündigte einen „atomaren Erstschlag“ an, sollte die Souveränität Nordkoreas verletzt werden. Jegliche Angreifer würden „in einen Haufen Asche verwandelt“, wurde erklärt.

Südkorea und die USA versichern, das jährliche gemeinsame Militärmanöver „Ulchi Freedom“ habe einen rein defensiven Charakter. Die Beteiligten spielen bei der zweiwöchigen Übung das Szenario eines Einmarschs der Streitkräfte Nordkoreas in den Süden durch. Die Übung ist zu großen Teilen computersimuliert, doch wirken dabei 50.000 südkoreanische und 25.000 US-Soldaten mit.

Das nordkoreanische Außenministerium nannte das Manöver einen „unverzeihlichen kriminellen Akt“, der die koreanische Halbinsel „an den Rand des Krieges“ bringen könnte. Die Volksarmee nannte das Manöver eine Übung für einen atomaren Überraschungsangriff gegen Nordkorea und für eine Invasion in das Land.

Überläufer verschärfen Spannungen

Verschärft werden die Spannungen heuer durch den Konflikt um eine Reihe von nordkoreanischen Überläufern, die sich nach Südkorea abgesetzt haben. Die südkoreanische Präsidentin Park Geun-hye wertete dies als Beleg für innere Wirren im stalinistisch geführten Nordkorea.

Auf einer Kabinettssitzung warnte Park vor gewaltsamen Reaktionen des Nordens. „Es ist zunehmend wahrscheinlich, dass Nordkorea Terrorangriffe und Provokationen unternimmt, um interne Unruhen abzublocken, weitere Fahnenfluchten zu verhindern und Verwirrung bei uns zu stiften“, sagte sie. Die südkoreanische Armee stehe bereit, um in einem solchen Fall „hart zurückzuschlagen“.

Experten warnen vor unbeabsichtiger Eskalation

Nach Einschätzung von Fachleuten besteht die Gefahr, dass ein unbeabsichtigter Zwischenfall militärisch eskalieren könnte. Pjöngjang hatte Anfang des Jahres verkündet, erstmals erfolgreich eine Wasserstoffbombe gezündet zu haben - wobei Experten bezweifeln, dass es sich tatsächlich um eine solche Bombe handelte.

Später kappte Nordkorea die beiden existierenden Hotlines nach Südkorea, eine für den Austausch von Militärinformationen, die andere für die Kommunikation von Regierung zu Regierung. Im Juli beendete Pjöngjang auch seine einzige Kommunikationsverbindung mit den USA: Der sogenannte „New-York-Kanal“ wurde abgeschaltet, über den Diplomaten der USA und Nordkoreas bei den Vereinten Nationen Kontakt zueinanderhielten.

Vergangene Woche setzte sich ein ranghoher nordkoreanischer Diplomat nach Seoul ab. Der stellvertretende Botschafter Nordkoreas in London, Thae Yong-ho, sei zusammen mit seiner Frau und seinem Sohn übergelaufen, teilte das Wiedervereinigungsministerium in Seoul mit. Im April sorgten 13 Nordkoreaner für Schlagzeilen, die sich aus China nach Südkorea absetzten. (APA/dpa)