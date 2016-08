Damaskus/Hassaka - Die kurdische Miliz YPG hat am Montag einen Großangriff auf die syrischen Regierungstruppen in Hassaka begonnen, um auch die letzten Viertel der im Nordosten Syriens gelegenen Stadt unter ihre Kontrolle zu bringen. Kurdische Kämpfer und Bewohner berichteten, die Offensive habe nach Mitternacht begonnen.

Sie richte sich gegen die Soldaten des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad im Stadtteil Nashawa. Die Regierungstruppen seien aufgerufen worden, sich zu ergeben. Um die geteilte Stadt Hassaka toben seit einer Woche die heftigsten Kämpfe zwischen Kurden-Miliz und Assad-Truppen seit Beginn des Bürgerkrieges vor mehr als fünf Jahren.

Die Kurden-Miliz YPG ist Teil der von den USA aus der Luft unterstützten Syrisch Demokratischen Streitkräfte (SDF), die unlängst die Islamisten-Miliz IS aus der Stadt Manbij an der Grenze zur Türkei vertrieben hatten. Die YPG kontrolliert große Gebiete im Nordosten Syriens, in denen kurdische Gruppen seit Beginn des Bürgerkrieges eine autonome Verwaltung errichtet haben. (APA/Reuters)