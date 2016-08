Ankara/Damaskus – Unterstützt von einer Offensive der türkischen Armee haben syrische Rebellenkämpfer den Grenzort Jarablus am Mittwoch unter ihre Kontrolle gebracht. Die Freie Syrische Armee habe die Ortschaft – bisher eine Bastion der Terrormiliz IS (Daesh) – zurückerobert, sagte der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan nach einem Treffen US-Vizepräsident Joe Biden in Ankara.

Die Kämpfer hätten alle wichtigen Stellen eingenommen. Erdogan deutete an, dass die Stadt vom IS verlassen worden sei.

Mehr als fünf Jahre nach Beginn des syrischen Bürgerkriegs hatten türkische Truppen erstmals eine Bodenoffensive im Nachbarland eingeläutet. Der mit Panzern und der Hilfe syrischer Rebellen geführte Angriff auf die IS-Bastion Jablus begann unmittelbar vor dem Besuch von Biden. Die US-Streitkräfte unterstützten die Bodenoffensive mit ihrer Luftwaffe und Militärberatern, wie aus US-Regierungskreisen verlautete. (APA/dpa)