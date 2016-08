Damaskus – Die Türkei verstärkt ihre Bodenoffensive in Nordsyrien. Zehn weitere Panzer drangen am Donnerstag in der Früh auf syrisches Territorium vor, begleitet von mehreren Krankenwagen und schweren Geschützen, wie ein AFP-Fotograf berichtete. Die an der Seite der Türkei kämpfenden, politisch gemäßigten syrischen Rebellen hatten am Mittwoch die Jihadistenmiliz IS (Daesh) aus dem syrischen Grenzort Jarablus vertrieben.

Indes bereiten sich die von den Kurden angeführten Rebellen der Demokratischen Kräfte Syriens (DFS), zu der auch arabische Kämpfer gehören, offenbar auf die Eroberung von Raqqa, der inoffiziellen Hauptstadt des IS, vor. Das berichtete ein Sprecher der US-geführten internationalen Koalition via Kurznachrichtendienst Twitter am Donnerstag. Details nannte er nicht.

Sprecher der Kurdenmiliz widerspricht US-Angaben zum Rückzug

Die DFS würden sich nun östlich des Euphrats zurückziehen, so der Sprecher. Ein Sprecher der Kurdenmiliz YPG erklärte jedoch nach Angaben der kurdischen Nachrichtenagentur Firat, es gebe keine Pläne zum Rückzug. Zuvor hatte US-Außenminister John Kerry seinem türkischen Kollegen Mevlüt Cavusoglu in einem Telefongespräch zugesichert, die Verlegung der Truppen sei bereits im Gange, meldete die staatliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu Ajansi. Damit unterstützte er eine wichtige Forderung der türkischen Regierung. Diese will verhindern, dass die Kurden ihr Herrschaftsgebiet in Syrien noch weiter vergrößern.

Türkei will Einsätze fortsetzen

Die Türkei will nach der Vertreibung des IS aus dem nordsyrischen Jarablus ihre Militäreinsätze in der Region jedenfalls fortsetzen, bestätigte Ministerpräsident Binali Yildirim. Jetzt gehe es darum, die Kurdenmiliz YPG über den Euphrat zurückzudrängen. „Bis das verwirklicht ist, werden unsere Operationen weitergehen“, sagte Yildirim am späten Mittwochabend.

„Unsere Abmachung mit den USA lautet, dass sich die Kurden aus Manbij und der Region auf die Ostseite des Euphrats zurückziehen müssen“, führte Yildirim aus. „Das ist die Zusage, die Garantie, die uns die USA gegeben haben.“ Das westlich des Euphrats gelegene Manbij war erst kürzlich von einem Bündnis unter Führung syrischer Kurdenmilizen vom IS zurückerobert worden.

US-Vizepräsident Joe Biden hatte der Türkei am Mittwoch bei politischen Gesprächen in Ankara Unterstützung für ihr Vorgehen in Nordsyrien zugesichert. „Wir unterstützen nachdrücklich, was das türkische Militär tut“, sagte er am Abend nach einem Treffen mit dem türkischen Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan in Ankara auf Fragen von Journalisten.

Deutschland: Kurden wichtig im Kampf gegen IS

Der deutsche Politiker Norbert Röttgen (CDU) kritisierte den militärischen Kurs der Türkei gegen die Kurden in Nordsyrien. Es sei zwar zu begrüßen, dass die Türkei politisch und militärisch gegen den IS vorgehe, sagte der Vorsitzende des Außenpolitischen Ausschusses im Deutschen Bundestag am Donnerstag. Er missbillige aber die militärischen Aktionen gegen die Kurden, denn diese seien noch immer ein wichtiger Partner des Westens im Kampf gegen den IS. „Die Kurden hinten runterfallen zu lassen, ist inakzeptabel.“ (TT.com, APA/AFP)