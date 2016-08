Genf – Die USA und Russland haben bei ihren Gesprächen über eine landesweite Waffenruhe in Syrien und eine militärische Zusammenarbeit noch keinen Durchbruch erzielt, sich aber grundsätzlich auf die Schritte dahin verständigt. In einer gemeinsamen Pressekonferenz erklärten US-Außenminister John Kerry und sein russischer Kollege Sergej Lawrow am späten Freitagabend in Genf, Experten beider Seiten würden in den kommenden Tagen über Details verhandeln. Dazu gehört eine weiter reichende Zusammenarbeit der USA und Russlands im Kampf gegen die radikal-islamische IS-Miliz.

Kerry sagte nach den neunstündigen Gesprächen, die Beratungen mit Lawrow seien lang und konstruktiv gewesen. Die meisten Schritte hin zu einer Neuauflage der im Februar vereinbarten Waffenruhe und humanitärer Hilfe seien bereits geklärt. „Wir wollen keine Vereinbarung haben nur um der Vereinbarung willen“, sagte Kerry. „Wir wollen etwas erreichen, das effektiv ist und den Menschen in Syrien nützt, das die Region stabiler und sicherer macht, und das uns hier in Genf an den Tisch bringt, um eine politische Lösung zu finden.“

Eine der wichtigsten Fragen ist die Unterscheidung von gemäßigten Rebellen und extremistischen Gruppen. Lawrow sagte, die Rebellengruppen, für die eine Waffenruhe gelten solle, müssten „ein für allemal“ festgelegt werden.

Die Gespräche zwischen den USA und Russland, die im syrischen Bürgerkrieg gegnerische Seiten unterstützen, werden durch die aktuelle Lage in Aleppo erschwert. Im Süden der geteilten Stadt haben einige von den USA unterstützte Rebellengruppen eine größere Offensive gegen die Regierungstruppen gestartet. Diese Rebellengruppen sind mit Kämpfern der extremistischen Nusra-Front durchsetzt, die sich unlängst umbenannt und von Al-Kaida losgesagt hat.

Während die USA gemäßigte Rebellen unterstützen, die seit Jahren gegen die Führung von Präsident Baschar al-Assad kämpfen, ist Russland der wichtigste Verbündete der syrischen Regierung. (Reuters)