Bogota – Die Waffen sollen in Kolumbien nach über 50 Jahren Konflikt dauerhaft schweigen: Nach der Einigung auf einen Friedensvertrag mit der kolumbianischen Regierung haben die FARC-Rebellen einen endgültigen Waffenstillstand verkündet. Dieser trete mit Montag Mitternacht (Ortszeit, 7 Uhr MESZ) in Kraft, kündigte FARC-Chef Rodrigo Londono alias Timochenko am Sonntag an.

Er ordnete für alle der noch rund 8000 FARC-Kämpfer die Waffenruhe an. Zuvor hatte Präsident Juan Manuel Santos einen endgültigen Waffenstillstand erklärt.

In fast vierjährigen Verhandlungen hatten sich die Regierung und die FARC auf eine Landreform, die künftige politische Teilhabe der Rebellen, neue Ansätze im Kampf gegen den Drogenhandel und eine Entschädigung der Opfer verständigt. Das Volk muss dem Friedensvertrag am 2. Oktober noch zustimmen.

Umstritten ist insbesondere eine Sonderjustiz, die auch für schwere Verbrechen eine Haftstrafe von maximal acht Jahren vorsieht. Daher ist ein „Ja“ in dem Referendum nicht garantiert. Zugleich war das Land nach rund 260.000 Toten und Millionen Vertriebenen noch nie so nahe an einem Frieden in dem jahrzehntelangen Konflikt zwischen linker Guerilla, Militär und rechten Paramilitärs. (APA/AFP)