Brüssel – In der Hauptstadt Belgiens hat es laut Medienberichten heute am Morgen einen Bombenanschlag auf das Kriminologische Institut gegeben. Verletzt wurde dabei niemand, wie der Sender RTL meldete.

In den frühen Morgenstunden durchbrach laut den Berichten zunächst ein Fahrzeug mehrere Absperrungen vor der Einrichtung im Norden der belgischen Hauptstadt. Dann hätten der oder die Angreifer einen Sprengsatz in der Nähe der Laboratorien gezündet, die daraufhin in Brand geraten seien. Das Institut, dass wissenschaftliche Analysen zu Kriminalfälle durchführt, befindet sich in Neder-Over-Heembeek, ein Brüsseler Vorort im Nordwesten. Unklar ist, was mit den Angreifern - laut belgischen Medien dürfte es einer oder zwei gewesen sein - hinter dieser Attacke passiert ist.

Die belgischen Sicherheitskräfte sind seit den Selbstmordanschlägen vom März in erhöhter Alarmbereitschaft. Damals waren bei Bombenanschlägen am Flughafen und in einer Metro-Station im EU-Viertel 35 Menschen gestorben. (APA)