Aden – Im Südjemen sind bei einem Selbstmordanschlag nach Angaben der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen mindestens 60 Menschen ums Leben gekommen. Weitere 60 Personen seien mit Verletzungen in ein von der Organisation betriebenes Krankenhaus in der Stadt Aden gebracht worden, sagte ein Sprecher am Montag. Die Terrormiliz IS (Daesh) bekannte sich am Montagvormittag zu dem Anschlag.

Der Attentäter hatte sich nach Angaben von Vertretern der Sicherheitskräfte mit seinem Auto vor einem Ausbildungslager der Armee Aden in die Luft gesprengt. Der Angriff richtete sich gegen vor dem Gebäude wartende Rekruten der Armee.

Zunächst gingen die Sicherheitskräfte von mindestens elf Toten aus, diese Zahl stieg aber rasant in die Höhe. Nach Angaben der Krankenhäuser in der Hafenstadt erlagen Dutzende Menschen ihren schweren Verletzungen.

Der IS verübte in Aden mehrfach Anschläge. So starben Ende Mai bei zwei Bombenanschlägen mindestens 45 Menschen. Der IS bekannte sich zu den Taten.

Bürgerkrieg tobt seit zwei Jahren

Im Jemen tobt seit rund zwei Jahren ein Bürgerkrieg. Houthi-Rebellen aus dem Norden des Landes haben große Teile des Jemen überrannt. Die Hafenstadt Aden steht unter Kontrolle von Kräften, die an der Seite der Regierung kämpfen. Sie wurde von der Regierung von Präsident Abd-Rabbu Mansour Hadi zur provisorischen Hauptstadt des Jemen erklärt. Die Houthi-Rebellen kontrollieren die eigentliche Hauptstadt Sanaa.

Ein sunnitisches Militärbündnis unter der Führung Saudi-Arabiens unterstützt die Regierungstruppen mit Luftangriffen und bombardiert seit März vergangenen Jahres die Aufständischen. Das Chaos in dem armen Land machen sich Extremisten zunutze. (APA/Reuters/AFP)