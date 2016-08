Damaskus – Die Türkei hat den Kurdenmilizen in Syrien am Montag mit weiteren Militärschlägen gedroht, sofern sie sich nicht nach Osten zurückziehen. Die kurdischen Volksschutzeinheiten (YPG) müssten sich, wie zugesagt, „augenblicklich“ auf das Gebiet östlich des Flusses Euphrat zurückziehen. Andernfalls „werden sie zum Ziel“, sagte Außenminister Mevlüt Cavusoglu in Ankara.

Die türkische Armee war am Mittwoch zusammen mit Rebellenverbänden in den Norden Syriens einmarschiert. Sie geht seitdem gegen das von der Kurdenmiliz YPG angeführte Militärbündnis Demokratische Kräfte Syriens (DFS/SDF) vor. Die USA hat ihren bisherigen Schützling YPG ebenfalls ultimativ zum Rückzug hinter den Euphrat aufgerufen.

Cavusoglu warf der YPG „ethnische Säuberung“ vor. Es gehe der Kurdenmiliz um die Vertreibung der Araber aus der Region um die nordsyrische Stadt Manbij. Die Türkei unterstütze dagegen die Einheimischen. „Die Menschen, die diese Region verlassen mussten, müssen dort angesiedelt werden, sie müssen dort leben“, sagte Cavusoglu. Erst kürzlich hatten die SDF/YPG mit Luftunterstützung der USA die Terrormiliz IS (Daesh) aus der Stadt Manbij vertrieben.

USA appellieren: Auf Kampf gegen IS konzentrieren

Der türkische Militäreinsatz im Norden Syriens stößt indes bei den USA mittlerweile doch auf scharfe Kritik. Die Gefechte zwischen den Soldaten und syrischen Oppositionsgruppen seien inakzeptabel, erklärte der US-Sondergesandte für die Anti-IS-Koalition, Brett McGurk, am Montag auf Twitter. Er rief alle bewaffneten Parteien dazu auf, ihre Feindseligkeiten einzustellen und sich auf den Kampf gegen den IS zu konzentrieren.

In der strategisch wichtigen Stadt Manbij bereiten sich angesichts des Vorrückens von der Türkei unterstützter Rebellen kurdische Kämpfer auf Gefechte vor. Zurzeit werde die kürzlich von der Terrororganisation IS (Daesh) eroberte Stadt von örtlichen Rebellengruppen aufgerüstet, sagte ein Kurdensprecher. Auch in der Stadt Jarablus an der Grenze zur Türkei würden die Sicherheitsvorkehrungen verstärkt. Die einflussreiche Kurdenmiliz YPG ist nach Angaben einer ihrer Sprecher daran aber nicht beteiligt. Sie bleibe östlich des Flusses Euphrat. Aus Sicherheitskreisen war verlautet, YPG-Kämpfer brächten Waffen und Personal in die Stadt.

Zivilisten bei Luftangriffen getötet

Bei einem Luftangriff auf einen Ort nahe der IS-Hochburg Deir ez-Zor sind nach Angaben von Aktivisten indes mindestens sechs Zivilisten ums Leben gekommen. Mehr als 25 Menschen seien zudem verletzt worden, meldete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in London am Montag. Sie ging davon aus, dass es sich um einen Angriff der US-geführten internationalen Koalition handelte.

Den Menschenrechtlern zufolge griffen die Jets am Sonntagabend das Gebiet um ein Internetcafe in dem Ort Al-Busaira südöstlich von Deir ez-Zor an. Die Koalition fliegt seit rund zwei Jahren in Syrien und im Irak Luftangriffe gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Die Beobachtungsstelle bezieht ihre Informationen aus einem dichten Netz an Informanten, von unabhängiger Seite sind diese aber nicht überprüfbar. (TT.com/APA/Reuters/AFP/dpa)