Spitzmarke – Nach dem türkischen Europaminister hat auch der Sprecher von Präsident Recep Tayyip Erdogan eine Waffenruhe mit kurdischen Milizen in Syrien dementiert. Der Militäreinsatz werde fortgesetzt, sagte Ibrahim Kalin am Mittwoch in Ankara. Von einer Einigung könne keine Rede sein.

Solange sich die von den kurdischen Volksschutzeinheiten (YPG) dominierten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) nicht auf das Gebiet östlich des Flusses Euphrat zurückzögen, stellten sie ein Ziel für die Türkei dar, sagte Kalin. Der Rückzug solle sobald wie möglich erfolgen. Eine Frist nannte er nicht.

Die YPG ist der syrische Ableger der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) in der Türkei. Ankara will verhindern, dass die YPG weiter nach Westen vorrücken und damit ein zusammenhängendes Gebiet an der Grenze zur Türkei kontrollieren. Damit könnten Unabhängigkeitsbestrebungen der Kurden in der Türkei befördert werden, so die Befürchtung.

Rebellen hatten Waffenstillstand verkündet

Der Militärrat der Grenzstadt Jarablus, der eng mit der SDF verbunden ist, hatte am Dienstagabend mitgeteilt, dass unter Vermittlung der US-geführten internationalen Koalition eine Waffenruhe mit der Türkei ausgehandelt worden sei. Europaminister Ömer Celik machte am Dienstag deutlich, dass die YPG für die Türkei eine „Terrororganisation“ und daher kein Verhandlungspartner sei.

Die türkische Armee und syrische Rebellen hatten vor rund einer Woche eine Offensive im Norden Syriens begonnen. Sie richtet sich gegen die Terrormiliz IS (Daesh) sowie gegen die kurdischen Milizen und ihre Verbündeten. (APA/dpa/Reuters)