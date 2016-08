Libreville – Im zentralafrikanischen Land Gabun sind Proteste gegen die Ausrufung von Staatschef Ali Bongo zum Sieger der Präsidentschaftswahl gewaltsam niedergeschlagen worden. Sicherheitskräfte stürmten in der Nacht auf Donnerstag in der Hauptstadt Libreville das Hauptquartier von Bongos unterlegenem Kontrahenten Jean Ping und töteten dabei nach Pings Angaben mindestens zwei Menschen.

Frankreich, die ehemalige Kolonialmacht, Deutschland und die EU forderten die verfeindeten politischen Lager auf, die Situation nicht weiter eskalieren zu lassen. Es gebe zwei Tote und 19 Verletzte, sagte Ping der Nachrichtenagentur AFP. Die Republikanische Garde habe die Oppositionszentrale aus Hubschraubern beschossen und vom Boden aus angegriffen.

Ping hielt sich bei der Erstürmung nicht in dem Hauptquartier auf, die Angaben zu den Opfern habe er aus „sicherer Quelle“, sagte er. Der Vorsitzende der Oppositionspartei Nationale Union, Zacharie Myboto, berichtete, die Sicherheitskräfte seien „extrem gewaltsam“ vorgegangen. Es wurde demnach scharf geschossen und Tränengas eingesetzt.

Regierung dementiert Opfer-Zahl

Die Regierung bestritt hingegen, dass es Opfer gab. Regierungssprecher Alain-Claude Bilie-By-Nze sagte zur Begründung des Einsatzes, in der Oppositionszentrale hätten sich Bewaffnete verschanzt, die zuvor das Parlament in Brand gesetzt hätten. „Hunderte Kriminelle und Ganoven“ würden sich in der Zentrale verstecken.

Über dem brennenden Parlamentsgebäude stieg in der Nacht dichter Rauch auf. Es waren Schüsse zu hören. Die Telekommunikation und der Zugang zum Internet waren blockiert. Am frühen Morgen lag das Zentrum der Hauptstadt verlassen da, es war weiträumig von der Polizei abgeriegelt.

Der französische Außenminister Jean-Marc Ayrault erklärte in Paris, er sei „zutiefst besorgt“ über die Vorkommnisse in Libreville. Alle Konfliktparteien müssten sich zurückhalten, „um neue Opfer zu vermeiden“.

Auch das Auswärtige Amt in Berlin verurteilte die Gewalt in Gabun. Es forderte „die schnelle Rückkehr zu echtem politischem Dialog“ und ebenso wie die EU-Wahlbeobachtermission „eine transparente und nachvollziehbare Auswertung der Wahlergebnisse“.

Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini erklärte in Brüssel, Gabun sei in „eine tiefe Krise“ gestürzt. Es sei nun „wichtig, dass alle Akteure der Gewalt entsagen und zur Ruhe aufrufen“.

Nach dem vorläufigen amtlichen Wahlergebnis holte Amtsinhaber Ali Bongo bei der Präsidentschaftswahl vom vergangenen Samstag 49,80 Prozent der Stimmen. Oppositionskandidat Ping, der früher Kommissionspräsident der Afrikanischen Union (AU) war, kam auf 48,23 Prozent. Bongos Vorsprung lag demnach bei nur 5.594 Stimmen.

Proteste nach Bekanntgabe des Wahl-Ergebnisses

Nach Bekanntgabe des Ergebnisses am Mittwoch waren tausende Oppositionsanhänger auf die Straße gegangen und hatten sich bereits Auseinandersetzungen mit den Sicherheitskräften geliefert. Dabei wurden mindestens sechs Menschen verletzt.

Pings Lager hatte schon vor der Wahl von Betrug gesprochen, weil ein Gericht erlaubt hatte, dass zusätzliche Wählerlisten für Soldaten erstellt wurden. Diese durften auch außerhalb ihres Stimmbezirks wählen. Laut Opposition waren dadurch mehrfache Stimmabgaben möglich.

Landesweit lag die Wahlbeteiligung bei 59,46 Prozent, in der Provinz Haut-Ogooue wurde hingegen eine außerordentlich hohe Beteiligung von 99,93 Prozent registriert. Bongo gewann dort 95,5 Prozent der Stimmen. Die Opposition verlangte eine Neuauszählung.

Gabun wird seit fast 50 Jahren von der Familie Bongo beherrscht. Ali Bongo trat das Präsidentenamt 2009 nach dem Tod seines Vaters Omar an, der 41 Jahre lang Staatschef war. (APA/AFP)