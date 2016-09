Diyarbakir – Kurdische Rebellen haben nach Angaben der türkischen Staatsmedien zehn Soldaten sowie eine Dorfwache getötet. Wie die Nachrichtenagentur Anadolu am Samstag unter Berufung auf den Gouverneur der Region berichtete, wurden am Freitag bei Zusammenstößen mit Kämpfern der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) in der östlichen Provinz Van acht Soldaten getötet und acht weitere verletzt. Die Region grenzt an den Iran.

Bei einem Angriff auf einen Kontrollposten in Mardin im unruhigen Südosten wurden zudem am späten Freitagabend zwei weitere Soldaten sowie ein Mitglied einer sogenannten Dorfwache getötet, die seit Jahren das Militär im Kampf gegen die kurdischen Rebellen unterstützt. Drei Menschen wurden verletzt. Anadolu machte auch für diese Attacke die PKK verantwortlich, die Ankara als Terrorgruppe betrachtet.

In den Bergen von Tendürek in der Provinz Van wurden den Behörden zufolge außerdem 13 mutmaßliche PKK-Kämpfer bei Angriffen der türkischen Luftwaffe getötet. Der Einsatz dauere an, berichtete Anadolu am Samstag.

Seit im Juli vergangenen Jahres eine Waffenruhe zusammenbrach, gibt es vor allem im Südosten der Türkei regelmäßig Angriffe der PKK. Anadolu zufolge wurden seitdem mehr als 600 Mitglieder der türkischen Sicherheitskräfte getötet. Diese Zahlen sind von unabhängiger Seite nicht überprüfbar. Die Regierung geht mit aller Härte militärisch gegen die PKK in der Türkei sowie im Nordirak vor. (APA/AFP)