Damaskus – Im Badeort Tartus scheint der Krieg weit weg. Doch nun erschüttern schwere Anschläge das syrische Ferienparadies. Und es ist nicht das einzige Ziel der Bombenleger.

Bei vier Attentaten in der Regierungshochburg Tartus im Westen, in Homs im Zentrum und der mehrheitlich von kurdischen Milizen kontrollierten Stadt Hassake im Nordosten seien mindestens 40 Menschen getötet und dutzende weitere verletzt worden. Alleine bei zwei Explosionen in Tartus seien am Montag 35 Menschen gestorben, berichtete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte.

Helfer nach Explosion von Selbstmordattentäter attackiert

Wenigstens 40 Personen seien bei dem Anschlag an einer Brücke zudem verwundet worden. Nach Angaben des Staatsfernsehens explodierte zunächst ein mit Sprengstoff beladenes Auto. Als sich dann Menschen und Helfer um das Autowrack versammelten, habe sich ein Selbstmordattentäter in der Menge in die Luft gesprengt. Das berichteten syrische Staatsmedien. Auch von einer Straße bei Damaskus wurde ein Anschlag gemeldet.

Bei weiteren Explosionen in Hasaka, Homs und westlich der Hauptstadt Damaskus starben zudem wenigstens zwölf Personen. Die staatliche Nachrichtenagentur Sana berichtete von insgesamt 38 toten Zivilisten. Die Menschenrechtsbeobachter gingen davon aus, dass die Anschläge koordiniert waren.

In der mittelsyrischen Stadt Homs kamen mindestens vier Personen bei einer Explosion ums Leben. Der Anschlag ereignete sich bei einem vor allem von der religiösen Minderheit der Alawiten bewohnten Stadtteil. Auch Präsident Baschar al-Assad ist Alawit. In der Gegend gab es in der Vergangenheit immer wieder Anschläge der sunnitischen Terrormiliz Islamischer Staat (IS).

Noch bekannte sich keine Gruppe zu den Anschlägen

In der nordöstlichen Stadt Hasaka im Kurdengebiet tötete eine Detonation fünf Menschen. Den Menschenrechtlern zufolge galt der Angriffe einem Kontrollpunkt kurdischer Sicherheitskräfte. Der Angriff in der Region Al-Sabura westlich von Damaskus wurde nach Angaben der Menschenrechtsbeobachter an einem Kontrollpunkt der Armee ausgeführt. Drei Personen starben bei der Detonation.

Zunächst bekannte sich keine Gruppe zu den Taten. Die Terrormiliz IS hatte am Sonntag ihre letzten Gebiete an der syrisch-türkischen Grenze und damit ihre letzte direkte Landverbindung ins Ausland verloren. Die Dschihadisten sind nach Niederlangen für Vergeltungsmaßnahmen bekannt.

Noch keine Fortschritte der Verhandlungen

Hoffnungen auf eine Feuerpause in Syrien erlitten einen Dämpfer. Bei einem Treffen von US-Außenminister John Kerry und seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow sei keine Einigung auf eine Waffenruhe in dem Bürgerkriegsland erzielt worden, verlautete am Montag aus Kreisen des US-Außenministeriums.

Auch die beiden Präsidenten, Wladimir Putin und Barack Obama, besprachen am Randes des G-20-Gipfels in China die Lage in Syrien sowie in der Ukraine. Das Treffen habe länger gedauert als erwartet, zitierte die Nachrichtenagentur RIA Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. „Es lief gut. Die Arbeit wird fortgesetzt.“ Ein US-Regierungsvertreter sagte, es sei bei der 90-minütigen Begegnung unter anderem darum gegangen, offene Fragen in Bezug auf eine Feuerpause zu klären. Es herrschten unterschiedliche Auffassungen, wie ein solchen Abkommen umgesetzt werden solle. Kerry und Lawrow würden sich bald treffen, um ihre Gespräche fortzusetzen.

Militärvertreter Russlands und der USA versuchen seit Wochen, eine Vereinbarung auszuarbeiten. Russland unterstützt den syrischen Präsidenten Bashar al-Assad unter anderem mit Luftangriffen auf Aufständische. Eine von den USA geführte Koalition hilft dagegen gemäßigten Rebellen und Kurden im Kampf gegen die Extremistenmiliz Islamischer Staat (IS). Noch am Sonntag hatte es Signale für eine Annäherung zwischen Russland und den USA gegeben. Eine Waffenruhe soll ermöglichen, dass die syrische Bevölkerung mit Hilfslieferungen versorgt werden kann. (APA/AFP/Reuters)