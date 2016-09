Das US-Verteidigungsministerium ist sich nun sicher, dass der Propagandachef der Terrormiliz IS, Abu Mohammed al-Adnani, tot ist. Der gegen Al-Adnani gerichtete Luftangriff vom 30. August habe seinen Zweck erfüllt, teilte Pentagon-Sprecher Peter Cook am Montag mit.

Die Terrormiliz hatte den Tod ihres Führungsmitgliedes noch am selben Tag bekannt gegeben. Russland beanspruchte den Luftangriff wenig später für sich. Auch die USA sagten, sie hätten Al-Adnani angegriffen, waren aber zurückhaltend mit einer Bestätigung des Todes.

Al-Adnani war als IS-Sprecher die Stimme der Terrororganisation. Er rief in Audiobotschaften Anhänger und Sympathisanten im Westen zu Anschlägen auf. Die Denkfabrik The Soufan Group bezeichnete ihn als zweithöchstes Mitglied der Miliz. Er war es auch, der im Sommer 2014 das „Kalifat“ des IS ausrief und dessen Anführer Abu Bakr al-Bagdadi zum „Kalifen“ erklärte. Sein Tod wurde als schwerer Rückschlag für den IS gewertet. (APA/dpa/AFP/Reuters)