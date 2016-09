Die USA haben nach eigenen Angaben ein weiteres Führungsmitglied der Terrormiliz IS in Syrien getötet. Bei einem Luftangriff nahe Al-Raqqa am 7. September sei der Informationsminister der Terrormiliz, Wa‘il Adil Hasan Salman al-Fayad, ums Leben gekommen, teilte Pentagon-Sprecher Peter Cook am Freitag mit.

Al-Fayad sei verantwortlich gewesen für die Produktion von Propagandavideos. Erst am 30. August war der IS-Sprecher Abu Mohammed al-Adnani bei einem Luftangriff getötet worden. (APA/dpa)