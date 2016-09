Damaskus – Die syrische Armee will sich nach Angaben aus Militärkreisen bis Montagabend an die vereinbarte Waffenruhe halten. Wie ein hochrangiger Militärvertreter der Nachrichtenagentur AFP sagte, wird die Feuerpause nach derzeitigem Stand um 19.00 Uhr (Ortszeit, 18.00 Uhr MESZ) enden. Die syrische Armee habe ursprünglich nur eine Feuerpause bis Sonntagabend beschlossen, Russland habe sich jedoch für die Verlängerung bis Montagabend eingesetzt. Ob die Waffenruhe darüber hinaus erneut verlängert werde, sei noch unklar.

Die Feuerpause, die von den USA und Russland ausgehandelt worden war, war am Montag vergangener Woche in Kraft getreten. Sie wurde zuletzt jedoch zunehmend gebrochen. Nach Angaben von Aktivisten gab es am Sonntag erstmals wieder Luftangriffe auf die Rebellenviertel in der nordsyrischen Großstadt Aleppo.

Versehentlicher Luftangriff der USA

Ein offenbar versehentlicher Luftangriff der US-geführten Koalition auf die syrische Armee in Deir ez-Zor hatte zudem zu einem ernsthaften Konflikt zwischen Washington und Moskau geführt. Die USA und Russland machen sich zudem gegenseitig dafür verantwortlich, dass die ebenfalls vereinbarten Hilfslieferungen für die notleidende Bevölkerung in Syrien immer noch nicht begonnen haben.

Ein Lastwagenkonvoi mit Hilfsgütern für die belagerten Teile Aleppos hing am Montag weiter an der türkisch-syrischen Grenze fest. Der Leiter der UN-Hilfseinsätze, Stephen O‘Brien, zeigte sich „traurig und enttäuscht“, dass die 275.000 notleidenden Menschen in Aleppo weiter auf die dringend benötigte Hilfe warten müssten. Die UNO will für ihre Konvois Sicherheitsgarantien haben. (APA/AFP)