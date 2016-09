Von Marco Witting

Innsbruck, New York – Alle wohlauf. Die Meldung am Telefon aus New York beruhigte in den vergangenen Tagen die Angehörigen daheim ungemein. 45 Mitglieder der Tiroler Polizeimusikkapelle weilen zurzeit im Big Apple. Am Samstag nahm man an der 59. Auflage der berühmten Steuben-Parade teil. Wenig später detonierte ein Sprengsatz in Manhattan – nur wenige Straßenzüge vom Hotel der Tiroler Polzisten entfernt.

„Ich war zum Zeitpunkt des Anschlags gerade am Rockefeller-Center“, erklärt Stefan Eder, Saxophonist der Kapelle und ansonsten Polizeipressesperecher, am Montag via Telefon. Er habe eine kleine Rauchwolke beobachtet und sich nichts weiter gedacht. Hinterher erst wurde ihm klar, dass diese wohl von der Detonation einer Bombe stammte. „Wir waren unterwegs, als der Anschlag passierte und wollten dann zurück zu unserem Hotel in der 34. Straße. Dabei sind wir dann plötzlich an einem Polizeigroßaufgebot vorbeigekommen und die Straße war gesperrt“, schildert Eder die Ereignisse vom Samstagabend. „Die amerikanischen Kollegen waren sehr kooperativ und haben die Situation sehr professionell und ruhig unter Kontrolle gebracht.“ Wenig später wurde dann in der 28. Straße ein verdächtiger Schnellkochtopf gefunden. „Da war es dann auch als Fußgänger nicht mehr möglich durchzukommen“, erklärt Eder.

Die amerikanischen Beamten hätten ihren österreichischen Kollegen aber geholfen und bereitwillig Auskunft gegeben. Anfangs hätte sich die Situation als gar nicht so dramatisch dargestellt. Doch diese Sicht hätte sich spätestens am Montag geändert, weil nun sehr wohl von Terrorverdacht die Rede ist. In der Heimat der Tiroler Delegation war die Aufregung jedenfalls schon am Sonntag groß. „Ja. Es hat natürlich viele Anrufe gegeben, ob alles in Ordnung ist“, schildert Eder, der auch erklärt, dass man in so einer Situation natürlich ein „mulmiges“ Gefühl habe. Es sei aber niemand etwas passiert und die Tiroler Delegation zog ihr Programm mit einigen Konzerten in New York wie geplant durch.

Höhepunkt der Reise war übrigens die Teilnahme an der Steube-Parade. Bei dem traditionsreichen Umzug, der jedes Jahr am dritten Samstag im September auf der Fifth Avenue stattfindet, soll die Tradition der deutschstämmigen Amerikaner gefeiert werden. Die Tiroler Polizeimusik wurde zu diesem Umzug heuer eingeladen – und spielte, so ist es auf diversen Internetvideos zu sehen, unter dem großen Applaus der Besucher mehrmals auf. Ehrengast des Umzugs 2016 war übrigens die ehemalige Eis­prinzessin Kathi Witt, die am Beginn des Zuges mit dem deutschen Botschafter in den USA marschierte.

Auch zahlreiche andere Gruppen aus Deutschland und Österreich waren deshalb in unmittelbarer Nähe des Anschlagsortes. Für die Tiroler Polizeimusik geht es heute (New Yorker Ortszeit) wieder nach Hause. Morgen trifft man dann wieder in Tirol ein.