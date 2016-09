Ankara – Zwei Monate nach der Niederschlagung des Putsches hat in der Türkei für mehr als 18 Millionen Schüler das neue Schuljahr begonnen. Zum Auftakt des ersten Schultages wurde der Opfer des Putschversuches mit einer Schweigeminute und einem Gebet gedacht, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete.

In den Schulen sei am Montag außerdem eine Broschüre zum „Sieg der Demokratie und Gedenken an die Märtyrer vom 15. Juli“ verteilt worden. Die Regierung hält den in den USA lebenden Prediger Fethullah Gülen für den Drahtzieher des Putschversuches Mitte Juli und hat seitdem Zehntausende Lehrer suspendiert oder entlassen.

Kurz nach dem Umsturzversuch entzog die Regierung 21.000 Lehrern an Privatschulen die Berufslizenz, denen sie Verbindungen zur Bewegung Gülens vorwirft. Aus demselben Grund wurden per Notstandsdekret vom 1. September rund 28.000 Lehrer aus dem öffentlichen Dienst entlassen. Wegen angeblicher Verbindungen zur verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK wurden vor knapp drei Wochen außerdem mehr als 11.000 Lehrer vom Dienst suspendiert. Nach Regierungsangaben gibt es in der Türkei mehr als 850.000 Lehrer. (APA/dpa)