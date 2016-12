Damaskus - Der UN-Sicherheitsrat hat die Entsendung einer Beobachtermission ins syrische Aleppo beschlossen. Das Gremium votierte am Montag einstimmig für eine entsprechende Resolution. Die Beobachter sollen die Evakuierungsaktionen aus dem bisher von Rebellen gehaltenen Ostteil der Stadt überwachen und über die Lage der noch verbliebenen Bewohner berichten.

Alle Kriegsparteien werden aufgerufen, die Sicherheit der UN-Vertreter zu garantieren und ihnen freien Zugang in die Konfliktgebiete zu gewähren. Der syrische UN-Botschafter wertete den Beschluss des UN-Sicherheitsrates als „Teil der fortgesetzten Propaganda gegen Syrien und seinen Kampf gegen Terroristen“.

Frankreichs Präsident Francois Holland forderte umgehend, die nun beschlossene Resolution müsse „den Weg zu einem Waffenstillstand und Verhandlungen“ ebnen.

Mit der Resolution ziehen auch die UN-Veto-Mächte USA und Russland in der Frage humanitärer Hilfen in Aleppo an einem Strang. Beide Großmächte verfolgen in Syrien jedoch unterschiedliche Ziele. Während Russland den syrischen Präsidenten Baschar al-Assad an der Regierung halten will, unterstützen die USA als moderat geltende Rebellen.

Ankara: Bereits 20.000 Menschen evakuiert

Seit Beginn der Evakuierungen sind bereits 20.000 Menschen aus der umkämpften syrischen Stadt Aleppo evakuiert worden. Diese Zahl nannte der türkische Außenminister Mevlut Cavusoglu am Montag. Das Rote Kreuz hatte die Anzahl der bisher aus den einstigen Rebellengebieten evakuierten Menschen zuvor mit 15.000 angegeben.

Allein seit der Wiederaufnahme der Transporte am Sonntagabend seien rund 5.000 Menschen in das Umland südwestlich von Aleppo gebracht worden, teilte IKRK-Sprecherin Ingy Sedky am Montag mit.

Abertausende warteten in Ost-Aleppo noch auf ihren Transport, erklärte sie weiter. Es sei schwierig zu sagen, wie lange die Evakuierung noch dauern werde. Die Evakuierung der Rebellengebiete Aleppos hatte am vergangenen Donnerstag begonnen, wurde dann aber am Freitag für mehrere Tage unterbrochen. Die Vereinten Nationen gehen davon aus, dass sich noch rund 30.000 Menschen in dem Rebellengebiet aufhalten.

Der syrische UN-Botschafter erklärte unterdessen in New York die letzten „Terroristen“ würden die frühere Wirtschaftsmetropole verlassen, der Prozess werde noch am Montag beendet sein. „Aleppo wird heute Abend sauber sein“, sagte Bashar Ja‘afari. Die syrische Regierung bezeichnet alle Regierungsgegner pauschal als „Terroristen“, egal ob sie gemäßigten oder jihadistischen Gruppen angehören.

Bewohner frieren und hungern

Hilfsorganisationen berichteten, die Menschen litten extrem unter den frostigen Wintertemperaturen. „Viele haben nur noch ihre Kleider am Leib“, sagte Nada Hasem von der syrisch-amerikanischen Karam Foundation. „Die Menschen haben Hunger. Und sie frieren so sehr, dass sie es nicht mehr ertragen können.“

Der Journalist Suheir al-Shimale berichtete in einem Beitrag für die Nachrichtenseite „Middle East Eye“, er habe die vergangenen 24 Stunden auf der Straße gestanden. „Es gab nichts zu essen für die Menschen, die auf der Straße warteten. Es war sehr, sehr kalt.“ Die Evakuierung laufe sehr langsam, sagte er weiter.

Kurdenkämpfer eroberten Dörfer vom IS zurück

Eine von kurdischen Kämpfern angeführte Allianz von Milizen eroberte indes nach Informationen von Kriegsbeobachtern mehrere syrische Dörfer, die in den Händen der Extremistenmiliz IS (Daesh) waren. Die Offensive der Gruppierung, die sich Syrische Demokratische Streitkräfte (SDF) nennt, ist Teil einer Militäraktion zur Vertreibung des IS aus Raqqa (Rakka). Den Ort hatten die Extremisten zur Hauptstadt ihres sogenannten Kalifats ausgerufen. Die SDF werden von der kurdischen YPG-Miliz dominiert und von den USA unterstützt.

Die Außenminister des Iran, Russlands und der Türkei treffen sich nach iranischen Angaben am Dienstag in Moskau zu Gesprächen über Syrien. Wegen der prekären Lage in Aleppo habe der Iran das Treffen vorgeschlagen, sagte Außenamtssprecher Bahram Ghassemi. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Irna treffen sich zudem am Dienstag auch die Verteidigungsminister der drei Länder in Moskau, um die Lage in Aleppo zu besprechen. (APA/dpa/AFP/Reuters)