Damaskus/Ankara – Die türkische Regierung ist Vermutungen entgegengetreten, sie habe mit Moskau eine geheime Abmachung über die Zukunft Syriens abgeschlossen. „So sehen wir das nicht“, sagte ein Mitarbeiter des türkischen Außenministeriums am Montag.

Er antwortete auf die Frage, ob die Türkei sich mit der Einnahme Aleppos durch die Truppen des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad mit Unterstützung Russlands einverstanden erklärt habe, um dafür Aktionsspielraum für die Türkei im Norden Syriens zu gewinnen.

Türkei: Kein Handel um Syrien

„Es ist nicht so, dass wir eine Art Handel betreiben“, sagte der Mitarbeiter des Außenministeriums in Ankara. Türkische Truppen starteten im August im Norden Syriens mit Aufständischen zusammen eine Offensive. Sie stehen inzwischen vor der Stadt Al-Bab, wo sie auf den Widerstand von jihadistischen Gruppierungen trafen.

Die türkische Seite dämpfte die Erwartungen im Vorfeld eines Treffens der Außenminister des Irans, der Türkei und Russlands am Dienstag in Moskau. „Das ist keine Zauber-Treffen“, sagte der Mitarbeiter des Außenministeriums. „Es wird eine gute Gelegenheit sein zu verstehen, was vor sich geht.“

Ankara stellt neuen Impuls für Syrien in Aussicht

Das Treffen des iranischen Außenministers Mohammad Javad Zarif, seines türkischen Kollegen Mevlüt Cavusoglu und des russischen Außenministers Sergej Lawrow sei von russischer Seite angeregt worden, erläuterte der Mitarbeiter des Außenministeriums in Ankara weiter. Ursprünglich hätte es sich auf die Lage in Aleppo beziehen sollen. Nun werde es aber „auch um andere Teile Syriens“ gehen - und vielleicht werde es einen neuen „Impuls“ geben.

Die Beziehungen zwischen Moskau und Ankara waren im November 2015 durch den Abschuss eines russischen Kampfflugzeugs durch die türkische Luftwaffe an der türkisch-syrischen Grenze in eine tiefe Krise geraten. Erst in diesem Sommer normalisierten die Präsidenten Wladimir Putin und Recep Tayyip Erdogan das Verhältnis. Im Syrien-Konflikt bestehen jedoch weiterhin grundlegende Differenzen, weil beide Länder entgegengesetzte Seiten unterstützen. Während die Türkei an der Seite syrischer Rebellen gegen Kurden und die Jihadistenmiliz IS (Daesh) kämpft, unterstützt Russland die Regierungstruppen. (APA/AFP)