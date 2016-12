Moskau/Ankara – Nach der Ermordung des russischen Botschafters Andrej Karlow in Ankara will die türkische Regierung dem Diplomaten zu Ehren eine Straße in der Hauptstadt nach ihm benennen. „Wir werden seinen Namen in Ankara und in unseren Herzen weiterleben lassen“, sagte Außenminister Mevlüt Cavusoglu am Dienstag in Moskau.

Die Straße, in der die russische Botschaft liegt, werde künftig Andrej Karlows Namen tragen. Cavusoglu kündigte zugleich eine lückenlose Aufklärung des Attentats gemeinsam mit russischen Ermittlern an.

„Wir müssen herausfinden, was oder wer hinter diesem verräterischen, niederträchtigen Anschlag steckt. Und das werden wir gemeinsam schaffen“, sagte Cavusoglu.

Er betonte, der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan habe den Vorschlag des Kremlchefs Wladimir Putin zur Bildung einer gemeinsamen Ermittlergruppe „ohne zu zögern angenommen“. Cavusoglu fügte hinzu: „Mit Sicherheit wird Rechenschaft für den Terroranschlag auf Andrej Karlow verlangt werden.“

Täter arbeitete bei Bereitschaftspolizei

Karlow war am Montagabend von einem türkischen Polizisten erschossen worden. Der 22-jährige Attentäter wurde anschließend von Spezialkräften getötet. Der Attentäter war bei den türkischen Behörden aktenkundig – aber nicht als Terrorverdächtiger, sondern als aktiver Polizist. Das Innenministerium gibt seinen Namen mit Mevlüt A. an. Seit zweieinhalb Jahren war A. bei der Bereitschaftspolizei in Ankara eingesetzt.

Welche Verbindungen A. hatte, wird nach Angaben des Innenministeriums untersucht. Regierungsnahe türkische Medien berichten, A. werde verdächtigt, der Gülen-Bewegung angehört zu haben. Die Regierung wirft der Bewegung des in den USA lebenden Predigers Fethullah Gülen vor, für den Putschversuch in der Türkei von Mitte Juli verantwortlich gewesen zu sein.

Videos vom Attenatat zeigen, wie der 22-Jährige „Allahu Akbar“ – Gott ist groß – skandiert. Er ruft auf Türkisch außerdem „Vergesst nicht Aleppo“ und „Vergesst nicht Syrien“. Unmittelbar nach den Schüssen sagt er zunächst auf Arabisch: „Wir sind diejenigen, die dem Propheten Mohammed Treue und dem Jihad Treue schwören.“ Diesen Satz rufen auch syrische Extremisten, wenn sie ins Gefecht ziehen.

Die Zeitung „Hürriyet“ berichtet, der Polizist habe sich mit seinem Dienstausweis Zutritt zu der Ausstellungseröffnung verschafft, in der er das Attentat verübte. Auf Videos ist zu sehen, wie er – gekleidet in einem Anzug und mit Krawatte, also in zivil – hinter Karlow steht, der die Eröffnungsansprache hält. A. wirkt dabei wie ein Leibwächter – bis er das Feuer auf den Diplomaten eröffnet. (APA/Reuters/dpa/AFP)