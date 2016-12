Aleppo – Im Syrien-Konflikt sind Russland, die Türkei und der Iran zur Vermittlung zwischen Regierung und Opposition bereit. Das sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow am Dienstag nach Gesprächen der Chefdiplomaten der drei Länder in Moskau. Die drei Staaten könnten Garantiemächte eines Friedensabkommens sein. Sie wollen sich für einen „erweiterten“ Waffenstillstand im Land einsetzen.

Ziel der Troika sei es, den nötigen Impuls für die Erneuerung des politischen Prozesses in dem Bürgerkriegsland zu geben. „Wir stimmen überein, dass es keine militärische Lösung geben kann“, sagte Lawrow. Die neuen Syrien-Friedensgespräche sollen demnach in Kasachstan stattfinden.

Terrorismus bekämpfen, statt Regierung stürzen

In einer gemeinsamen Erklärung bekannten sich Lawrow und seine Amtskollegen Mohammad Javad Zarif (Iran) und Mevlüt Cavusoglu (Türkei) auch zur territorialen Integrität Syriens. Einigkeit gibt es laut Lawrow auch darüber, dass in Syrien der Terrorismus bekämpft werden müsse statt die Regierung zu stürzen.

Die drei Minister sprachen laut der Agentur Tass auch über eine mögliche Feuerpause in Syrien. Es war das erste Treffen in dieser Konstellation. Lawrow sagte, es handle sich um das „effektivste Format“, da die drei Länder großen Einfluss in Syrien hätten. Die größere Syrien-Gruppe sei nämlich nicht in der Lage gewesen, ihre Entscheidungen umzusetzen, kritisierte er die im Vorjahr in Wien gestarteten Friedensbemühungen.

Parallel zu den Chefdiplomaten tagten die Verteidigungsminister der drei Länder in Moskau. Russland und der Iran sind Verbündete von Machthaber Bashar al-Assad, während die Türkei gegen den syrischen Präsidenten ist und die Opposition unterstützt.

Armee drängte letzte Rebellen zum Abzug aus Aleppo

Die syrische Armee hat unterdessen den Einmarsch in die letzte Rebellen-Enklave in Aleppo angekündigt. Über einen Rundfunksender der mit ihr verbündeten Hisbollah-Miliz erklärte die Armee, sie werde am Dienstag in das Gebiet einrücken. Die Rebellen sollten ihren Abzug aus der Stadt beschleunigen.

Ein Vertreter der Aufständischen sagte der Nachrichtenagentur Reuters, bislang sei nur etwa die Hälfte aller Zivilisten, die Ost-Aleppo verlassen wollten, aus der Stadt gebracht worden. Die Rebellen würden erst dann gehen, wenn die Zivilisten in Sicherheit seien.

Die Schätzungen, wie viele Zivilisten aus Aleppo weggehen wollen, variieren zwischen einigen Tausend bis Zehntausende. Die Evakuierungsroute verläuft fünf Kilometer durch die Stadt in den von Rebellen gehaltenen Bezirk Al-Raschidin, direkt hinter der Stadtgrenze im Südwesten.

Im Gegenzug werden auch Zivilisten aus den von den Rebellen seit Jahren belagerten Dörfern Al-Fua und Kefraja freigelassen. (APA/AFP/Reuters)