Ankara – Die nach der Ermordung des russischen Botschafters in Ankara festgenommenen sechs Familienmitglieder des Attentäters sind wieder in Freiheit. Die Mutter, der Vater, die Schwester und drei weitere Verwandte seien nach ihrer Aussage bei der Polizei aus dem Polizeigewahrsam entlassen worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Donnerstag. Sie waren festgenommen worden, nachdem der Attentäter – ein 22 Jahre alter Polizist – Botschafter Andrej Karlow am Montagabend erschossen hatte.

Nach Angaben des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan deuten alle Hinweise darauf hin, dass der getötete Attentäter der Gülen-Bewegung angehört hat. Erdogan macht die Bewegung des in den USA lebenden Predigers Fethullah Gülen auch für den Putschversuch in der Türkei Mitte Juli verantwortlich.

Der in der Türkei als Terrorist angesehene Prediger Fethullah Gülen verurteilte die Ermordung des russischen Botschafters in der Türkei, Andrej Karlow, jedoch scharf. „Ich entsende der Familie Karlow und dem russischen Volk mein zutiefst empfundenes Beileid für diesen tragischen Verlust“, erklärte Gülen.

„Ich bitte Gott den Erbarmer, die Wurzeln des Terrorismus auszutrocknen und die Welt in eine Zeit von Frieden und Ruhe zu führen“, heißt es in der Mitteilung des muslimischen Geistlichen weiter. (TT.com/APA/dpa)