Von Daphne Benoit, AFP

Aleppo – Die syrische Regierung und ihr Verbündeter Russland haben die Schlacht um Aleppo für sich entschieden. Doch noch ein weiterer Akteur im syrischen Kriegsdrama kann sich als Gewinner fühlen: die Jihadistenmiliz IS (Daesh).

Welchen Nutzen konnte der IS aus der Schlacht um Aleppo ziehen?

Die syrische Regierung und Russland haben ihre militärischen Ressourcen auf Aleppo konzentriert - und dem IS damit „eine Serie von Siegen“ in anderen Landesteilen ermöglicht, sagt der Nahost-Experte Charles Lister vom Middle East Institute in Washington. Eindrücklichstes Beispiel: Während der Endphase der Schlacht um Aleppo konnten die Jihadisten die Wüstenstadt Palmyra wieder einnehmen, aus der sie erst im März vertrieben worden waren.

Vor allem im Norden und Osten Syriens sei der IS wieder auf dem Vormarsch, analysiert das Institute for the Study of War in Washington. Der Islamismus-Experte Jean-Pierre Filiu von der Paris School of International Affairs verweist zudem darauf, dass die Empörung über die Untätigkeit des Westens angesichts des Dramas um Aleppo neue Rekruten für den IS mobilisieren könnte: Die Gruppe habe „ihre jihadistische Propaganda in der ganzen Welt verstärkt“.

Wie ist der IS in Syrien derzeit militärisch aufgestellt?

Im Vergleich zum Jahr 2014 hat der IS die Hälfte seines Herrschaftsgebiets in Syrien und im Irak verloren - darunter wichtige städtische Zentren wie Kobane oder Dabik. Seine Hochburg Al-Bab nördlich von Aleppo steht dieser Tage unter heftigem Beschuss der türkischen Luftwaffe. Allerdings kontrolliert der IS immer noch seine „Hauptstadt“ Raqqa (Rakka) und das strategisch wichtige Euphrat-Tal von Syrien bis hinein in den Irak.

Dass die Miliz nun die Kontrolle über Palmyra zurückgewann, „dokumentiert die Unfähigkeit der syrischen Pro-Regierungs-Kräfte, ohne die dauerhafte Unterstützung von Russland und Iran die Sicherheit im gesamten Land wiederherzustellen“, heißt es in einer Analyse des Institute for the Study of War.

Wer führt nun den Kampf gegen den IS an?

Auf dem Schlachtfeld Syrien zeichnet sich eine Arbeitsteilung der internationalen Akteure ab: Moskau geht an der Seite der syrischen Regierung gegen die nicht zum IS gehörenden Rebellen vor, während den USA der Kampf gegen die Jihadistenmiliz zufällt. „Die Russen wollen den für sie nützlichen Teil Syriens zurückerobern und den Morast des ‚IS-Lands‘ den Westlern überlassen“, heißt es in europäischen Diplomatenkreisen. „In Syrien gibt es de facto eine Zweiteilung zwischen den Russen im Westen und den Amerikanern im Osten.“

Was eine Vertreibung des IS aus seiner „Hauptstadt“ Raqqa angeht, sei Russland weitgehend untätig, sagt der Pariser Experte Filiu. Und US-General Stephen Townsend kündigte bereits an, dass die USA mit ihren Verbündeten die Rückeroberung von Palmyra in die Hand nehmen würden, sollte Moskau sich nicht darum kümmern.