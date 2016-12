Bagdad, Washington – Moskau, 27. Dez (Reuters) - Die syrische Regierung sondiert nach Angaben des russischen Außenministers Sergej Lawrow offizielle Gespräche mit Rebellen zur Beendigung der Kämpfe. Es gehe darum, ob eine Konferenz von Vertretern Russlands, der Türkei, des Irans und der syrischen Regierung um Rebellen erweitert werden sollte, meldete die russische Nachrichtenagentur Interfax am Dienstag. Lawrow habe nicht erklärt, wo die Sondierungen zischen Regierung und Rebellen stattfänden. Zudem blieb offen, welche Fraktion der in unterschiedliche Gruppen aufgespaltenen Aufständischen mit den Vertretern Assads diesen Informationen nach verhandelt.

Das Hohe Verhandlungskomitee der Aufständischen sagte der Nachrichtenagentur Reuters, es habe keine Kenntnis von Kontakten zwischen syrischer Opposition und Regierung. Die russische Nachrichtenagentur RIA berichtete dagegen unter Berufung auf diplomatische Quellen, Vertreter des russischen und türkischen Militärs würden mit Vertretern der Rebellen in Ankara über eine landesweite Feuerpause sprechen.

Nach Angaben von Russlands Präsidenten Wladimir Putin soll in der kasachischen Hauptstadt Astana ein neuer Anlauf für Friedensgespräche genommen werden. Friedensgespräche unter Führung der UN in Genf, an denen sich unter anderem auch die USA und Saudi-Arabien beteiligten, waren trotz mehrerer Anläufe erfolglos geblieben. Russland und der Iran unterstützen in dem 2011 ausgebrochenen Bürgerkrieg Assad. Die USA, die Türkei, Saudi-Arabien und andere Regionalmächte helfen dagegen verschiedenen Rebellengruppen. (Reuters)