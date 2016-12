Jerusalem – Inmitten des Streits um eine UNO-Resolution gegen Israels Siedlungspolitik will US-Außenminister John Kerry eine Rede zum Nahost-Friedensprozess halten. Er werde am Mittwoch (17 Uhr MESZ) in Washington sprechen, kündigte das Außenministerium an.

Kerry werde dabei die Vision der scheidenden Regierung des Präsidenten Barack Obama für ein Friedensabkommen zwischen Israel und den Palästinensern beschreiben, berichtete die Zeitung New York Times. Es sei der letzte Versuch, vor dem Antritt der neuen Regierung unter dem künftigen Präsidenten Donald Trump in gut drei Wochen, an einer möglichen Übereinkunft mitzuwirken.

Das Blatt berichtete zudem unter Berufung auf einen anonymen führenden Mitarbeiter des Außenministeriums, Kerry werde „einige der irreführenden Kritiken“ an der Obama-Regierung ansprechen. Gemeint sei der Vorwurf von Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu, die US-Regierung habe eine „schändliche und anti-israelische“ UNO-Resolution hinter den Kulissen inszeniert.

Der UNO-Sicherheitsrat hatte Israel am vergangenen Freitag zu einem vollständigen Siedlungsstopp in den besetzten Palästinensergebieten einschließlich Ost-Jerusalem aufgefordert. 14 Länder stimmten dafür, die USA verzichteten – anders als bei ähnlichen früheren Entscheidungen – auf ihr Vetorecht und enthielten sich.

Kerry hatte sich als Vermittler in die letzten Friedensgespräche zwischen Israel und den Palästinensern eingeschaltet, bevor diese dann im April 2014 scheiterten. (APA/dpa)