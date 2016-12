Krieg in Syrien

Russland dementiert Vorschlag für Waffenruhe für Syrien mit Türkei

Die Türkei will nun gemeinsam mit Russland – das militärisch an der Seite von Präsident Bashar al-Assad kämpft – in Syrien vermitteln. Dass es bereits einen Vorschlag für eine Waffenruh gebe wollten die beiden Regierungen vorerst jedoch nicht bestätigen.