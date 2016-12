Damaskus – Nach fast sechs Jahren Bürgerkrieg in Syrien und etwa 500.000 Toten ist eine landesweite Waffenruhe in Kraft getreten. Die Feuerpause gilt seit Mitternacht (Ortszeit/23.00 Uhr MEZ) und schien in den beiden Stunden darauf zunächst zu halten.

In den meisten Landesteilen herrschte Ruhe, wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte in der Nacht auf Freitag mitteilte. Lediglich in der Gegend zweier von Rebellen gehaltener Ortschaften im Süden des Landes seien Schüsse zu hören gewesen.

Russland und die Türkei hatten die Waffenruhe zwischen der Regierung von Präsident Bashar al-Assad und mehreren Oppositionsgruppen ausgehandelt. Die beiden Länder fungieren auch als Garantiemächte, wie das Außenministerium in Ankara mitteilte. Die USA begrüßten die Waffenruhe.

Verhandlungen in Kasachstan

Nach der Umsetzung der Waffenruhe sollen Verhandlungen unter der Schirmherrschaft von Moskau und Ankara zwischen der syrischen Regierung und ihren bewaffneten Gegnern in der kasachischen Hauptstadt Astana stattfinden. Von der Feuerpause ausgenommen sind jihadistische Milizen, darunter die Organisation IS (Daesh) und die Kämpfer der früheren Al-Nusra-Front, die sich jetzt Jabhat Fateh al-Sham nennt.

Die in Großbritannien ansässige Beobachtungsstelle stützt sich auf ein Netz von Informanten im Kriegsgebiet. Ihre Angaben sind von unabhängiger Seite kaum überprüfbar. (APA/dpa/AFP)