Von Floo Weißmann

Damaskus – Die Waffen­ruhe in Syrien hat am Freitag zunächst weitgehend gehalten. Aus der Umgebung von Damaskus, wo das Regime kürzlich eine Offensive gestartet hatte, wurden Kämpfe gemeldet. Außerdem flogen die russische und die syrische Luftwaffe Angriffe auf die IS-Jihadisten, die von der Waffenruhe ausgenommen sind. Im Großteil des Landes blieb es jedoch zunächst ruhig.

Russland, Syrien und die Türkei hatten – offenbar mit Zustimmung des Iran – die Waffenruhe am Donnerstag bekannt gegeben. Sie soll den Weg bereiten für eine Syrien-Konferenz, die Russland im Jänner in der kasachischen Hauptstadt Astana abhält.

Das Oppositionsbündnis Syrische Nationale Koalition und dessen militärischer Arm, die Freie Syrische Armee, unterstützen die Waffenruhe. Russlands Verteidigungsminister Sergei Schoigu sagte, wer sich der Waffen­ruhe nicht anschließe, werde als Terrorgruppe bekämpft.

Der Syrien-Experte Joshua Landis, Direktor des Zentrums für Nahost-Studien an der Uni Oklahoma, bezweifelt jedoch, dass die Waffenruhe dauerhaft sein wird. Viele Milizen würden sie nicht unterschreiben, sagte Landis der TT. Andere Kommentatoren meinten, dass es dem Regime vielleicht auch bei dieser Waffenruhe nur darum gehe, nach einem Etappensieg seine Truppen für die nächste Offensive neu zu gruppieren.

Dennoch geht von der Waffenruhe ein wichtiges Signal aus, meint Landis. Die Türkei habe den Milizen damit zu verstehen gegeben, dass sie ihre Grenzen schließt, über die bisher der Nachschub gelaufen ist, und dass die Welt den Bemühungen für einen militärischen Sturz des Machthabers Bashar al-Assad den Rücken zukehrt.

Die Entwicklung läuft laut Landis auf jene Art der „politischen Lösung“ hinaus, die Assad und Russland von Beginn an gefordert haben – nämlich dass die Welt aufhören muss, die Rebellion zu unterstützen. Dann werde das „Regime mit Rebellengruppen, mit denen es leben kann, über eine Amnestie verhandeln. Und es wird all jene, die sich weigern, um Frieden zu bitten, oder die es für unverbesserlich hält, entweder umbringen oder aus Syrien hinausjagen.“

Die Abwesenheit der Vereinigten Staaten und der Wahlsieg von Donald Trump hätten der Vereinbarung über die Waffenruhe den Weg bereitet, meint Landis. „Trumps Erklärung, dass er mit Russland zusammenarbeiten würde und nicht mit den Rebellen, hat die Türkei zur Schlussfolgerung gedrängt, dass das Spiel für die Rebellen aus ist.“

Die Spekulationen, wonach Syrien in Zukunft in Einflusszonen aufgeteilt werden soll, hält Landis für „Quatsch“. In den Verhandlungen über die Waffenruhe sei die Losung gewesen, dass Syriens Souveränität respektiert werden müsse. „Ich verstehe das so, dass sich die Türkei aus Syrie­n zurückziehen wird, wenn sie geeignete Zusicherungen bekommt, dass die Kurden nie einen Staat erhalten.“