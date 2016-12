Von Matthias Sauermann

Moskau/Washington – Kurz vor Jahresende und wenige Wochen vor dem Abtritt von Barack Obama als US-Präsident kommt es noch einmal zu einem gewaltigen Säbelrasseln zwischen den USA und Russland. Als Antwort auf Cyberattacken der russischen Regierung im US-Wahlkampf – die laut US-Geheimdiensten bewiesen sind – fahren die Amerikaner schwere diplomatische Geschütze auf. Dutzende russische Diplomaten müssen das Land verlassen.

Auf der anderen Seite wollte der Kreml vorerst in gleicher Schärfe antworten. Auch 35 US-Regierungsbeamte sollten aus Russland ausreisen, schlug Außenminister Sergej Lawrow Präsident Wladimir Putin vor. Ein Hickhack, wie es in Zeiten des Kalten Krieges gängig war. Vorerst will der russische Präsident jedoch nun doch nicht zurückschlagen und nahm den Vorschlag seines Außenministers nicht an. „Wir werden niemanden ausweisen“, erklärte Präsident Wladimir Putin am Freitag.

Die Regierung in Moskau hofft offenbar, dass der Spuk bald zu Ende ist: Staatlich gestützte Hacker-Angriffe werden weiterhin dementiert, und man hofft auf die Amtsübergabe an Donald Trump. Dieser hatte bislang Russland-freundliche Signale ausgesendet. Ein Grund, weshalb vermutet wird, dass der Kreml ein Interesse hatte, ihn in das Weiße Haus zu befördern.

Trump will sich nun doch „über Fakten informieren“

Doch die Taktik scheint Risse zu erhalten. Bislang hatte Trump die Vorwürfe gegen Russland stets zurückgewiesen. Er forderte, „nach vorne zu blicken“. Kritik, teilweise auch aus den eigenen Reihen, sich an bewiesene Fakten zu halten, prallte an ihm ab. Nun rudert er jedoch zurück. Auch eigene Parteigrößen hatten die Sanktionen der USA gegen Russland für gut befunden. Und Trump hört sich bereits anders an. Er werde sich in der kommenden Woche „im Interesse unseres Landes“ mit Vertretern der US-Geheimdienste treffen. Dann werde er sich über die „Fakten“ im Fall des möglichen Hackerangriffs aufklären lassen. Trump war auch dafür kritisiert worden, im Gegensatz zu Vorgängern zu wenig an Briefings durch Geheimdienste teilzunehmen.

In Russland könnte das die Alarmglocken schrillen lassen. Außenminister Lawrow bezeichnete den Vorwurf erneut als haltlos, dass sich Russland mit Hacker-Angriffen in den Wahlkampf eingemischt habe. Von der Enthüllungsplattform Wikileaks verbreitete, gehackte E-Mails der Demokratischen Partei hatten interne Machtkämpfe im Stab von Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton offenbart. Das schadete ihrem Wahlkampf massiv, sie unterlag letztlich dem Republikaner Trump.

Auch die Parteizentrale der Republikaner war offenbar von den Hackern ins Visier genommen worden. Hier wurden allerdings keine Dokumente an die Öffentlichkeit gespielt. Es wird vermutet, dass dies aus strategischen Gründen geschehen sein könnte. Um Trumps Konkurrentin schlecht aussehen zu lassen, nicht jedoch den Unternehmer selbst.

Erinnerungen werden wach

Der diplomatische Kleinkrieg lässt Erinnerungen an die Zeiten des Kalten Krieges wach werden. Die Sowjetunion und die USA wiesen immer wieder bei Streitigkeiten gegenseitig Diplomaten aus und setzten so eine Spirale in Gang.

Erhebliches Aufsehen erregte etwa 1986 der sogenannte Diplomatenkrieg. Er begann mit der von der US-Regierung verfügten Ausweisung von 25 Mitarbeitern der sowjetischen Mission bei den Vereinten Nationen in New York. Begründung: Eine unverhältnismäßige Größe der Mission und Beweise für Spionageaktivitäten ihrer Mitarbeiter.

Die Sowjetunion reagierte mit der Ausweisung von fünf US-Diplomaten. Die USA verwiesen daraufhin fünf Diplomaten der sowjetischen Botschaft in Washington und des UdSSR-Generalkonsulats in San Francisco sowie 50 weitere Diplomaten des Landes. Moskaus Reaktion: Ein ganzes Maßnahmenbündel, darunter die Ausweisung von fünf weiteren US-Diplomaten und Abzug von 250 sowjetischen Angestellten der US-Botschaft und des US-Konsulats in Leningrad (heute St. Petersburg). Ähnliche Streitigkeiten gab es auch zwischen der Sowjetunion und Großbritannien.

Ob sich nun die Spirale dreht, wird zu großen Teilen von der Administration des zukünftigen US-Präsidenten Donald Trump abhängen. In seiner am Freitag in Moskau veröffentlichten Stellungnahme machte Putin klar, dass er für die Gestaltung des Verhältnisses zu den USA nur noch die Russland-Politik des künftigen US-Präsidenten Donald Trump für maßgeblich erachte Bislang ließen dessen Aussagen – so wie etwa seine Nominierung von Rex Tillerson als US-Außenminister – darauf schließen, dass sich eine Kehrtwende in der Russland-Politik abzeichnet. Die kommenden Tage und Wochen werden zeigen, ob das so bleibt.