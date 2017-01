Istanbul — Die Extremistenmiliz IS (Daesh) hat sich zu dem Anschlag auf einen bekannten Nachtclub in Istanbul bekannt. Der Schütze sei ein "heldenhafter Soldat des Kalifates", erklärte die Gruppe am Montag über den Messaging-Dienst Telegram. Von den türkischen Behörden gab es zunächst keine Stellungnahme.

Bei den Ermittlungen zu dem Anschlag nahm die türkische Polizei laut Medienberichten acht Verdächtige fest. Laut der Nachrichtenagentur Dogan setzt die Polizei ihre Fahndung fort, der Attentäter selbst sei offenbar weiter auf der Flucht. Der flüchtige Täter hatte in der Silvesternacht das Feuer auf Gäste des Nobelclubs Reina am Bosporus eröffnet und mindestens 39 Menschen erschossen, darunter zahlreiche Ausländer.

Die Opfer kamen aus der Türkei, Deutschland, Saudi-Arabien, Jordanien, Libanon, Irak, Kuwait, Tunesien, Marokko, Indien, Israel, Kanada, Russland und Libyen. Es seien Österreicher im Club anwesend gewesen, sie seien aber unverletzt, sagte Außenminister Sebastian Kurz im "Ö1-Morgenjournal" am Montag. Sie seien bei ihrer Ausreise unterstützt worden.

Viele Opfer durch Kopfschuss getötet



Laut einem Bericht der Zeitung Hürriyet Daily News wurden viele der Opfer durch gezielte Kopfschüsse getötet. Insgesamt habe der Attentäter mehr als 180 Schüsse abgegeben und dabei sechs Mal das Magazin gewechselt, berichtet die Zeitung unter Berufung auf Ermittler. Der unbekannte Täter, der ein grünes Hemd, dunkle Hosen und schwarze Stiefel trug, sei mit einem Taxi eingetroffen und die letzte Strecke zu Fuß gegangen, berichtet die Zeitung. Um 01.20 Uhr wurde er demnach dabei gefilmt, wie er einen Polizisten und einen Zivilisten vor dem Eingang mit einem Gewehr erschoss.

Die Zeitung zitierte Ermittler mit der Aussage, der Angreifer habe im Umgang mit seiner Waffe professionell gewirkt. Demnach ging er im Reina zunächst nach oben, bevor er in das untere Stockwerk zurückkehrte. Laut Augenzeugen tötete er auch am Boden liegende Menschen durch Kopfschüsse. Schließlich sei er in die Küche gegangen, wo er rund 13 Minuten geblieben sei, die Kleidung gewechselt und seinen Mantel zurückgelassen habe.



Dem Bericht zufolge entkam der Mann in der allgemeinen Panik nach dem Angriff unerkannt. Laut Hürriyet Daily News nahm er ein Taxi, stieg aber nach kurzer Strecke wieder aus, weil er dem Fahrer sagte, dass er kein Geld bei sich habe. Demnach wurden 500 Lira in der Tasche des Mantels gefunden, den er am Anschlagsort zurückließ. Seitdem fehlt von ihm jede Spur.

Anzeige gegen Religionsbehörde



Ein Zusammenschluss aus Organisationen hat unterdessen Strafanzeige gegen den Chef der türkischen Religionsbehörde Diyanet, Mehmet Görmez, gestellt. Die von Diyanet vor dem Angriff herausgegebene Freitagspredigt habe das Volk zu "Hass und Feindschaft" aufgewiegelt, heißt es zur Begründung. Daher sei gegen Görmez bei der Staatsanwaltschaft in Ankara Anzeige erstattet worden. Die Behörde habe zudem die öffentliche Sicherheit gefährdet und gegen die in der türkischen Verfassung verankerten Grundprinzipien des Laizismus verstoßen.

Hintergrund ist die von Diyanet herausgegebene Predigt vom 30. Dezember, die auf der Website der Religionsbehörde veröffentlicht und - wie immer freitags - in Moscheen im ganzen Land verlesen wurde. Darin wurden die Feiern zum Neujahrsfest als unislamisch kritisiert. Unter anderem hieß es: "Es ist bedenklich, dass die ersten Stunden des neuen Jahres mit zu anderen Kulturen und Welten gehörenden Neujahrsfeierlichkeiten zur Verschwendung missbraucht werden." Es sei unziemlich für einen Gläubigen, "illegitimes Benehmen und Verhalten" zur Schau zu stellen. Dazu gehöre etwa ein Verhalten, das nicht mit "unseren Werten" übereinstimme.

Nach dem Anschlag hatte Görmez die Tat umgehend scharf verurteilt. Ein solches "Massaker" sei mit "keinem muslimischen Gewissen" vereinbar, hieß es in einer Mitteilung.

IS: Türkei "Schutzherrin des Kreuzes" Den Anschlag in Istanbul begründete der IS damit, dass die Türkei "Schutzherrin des Kreuzes" sei. Das Blut von Muslimen, das mit Hilfe von Flugzeugen und Artillerie vergossen werde, entfache in der Türkei selbst ein Feuer, erklärte der IS weiter.

Nach dem türkischen Einmarsch in Syrien im August hatte IS-Anführer Abu Bakr al-Bagdadi im November zu Anschlägen in der Türkei aufgerufen. Türkische Truppen liefern sich in der nordsyrischen Region um die Stadt Al-Bab seit einiger Zeit heftige und verlustreiche Gefechte mit IS-Kämpfern. Der IS beherrscht Al-Bab. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat angekündigt, den IS auch aus Raqqa zu vertreiben. Die Stadt ist in Syrien faktisch die Hauptstadt der Islamisten. Seit Sommer 2015 wurden dem IS mehrere Anschläge in der Türkei zur Last gelegt. Verbindung zu Anschlag auf Flughafen?

Der Zeitung Hürriyet zufolge gehen die Behörden davon aus, dass der Täter Verbindungen zum IS hat und aus einem zentralasiatischen Land stammt; der flüchtige Attentäter könnte demnach aus Kirgistan oder Usbekistan stammen. Hürriyet berichtete unter Berufung auf Geheimdienstinformationen, es gebe Hinweise darauf, dass der Angriff auf den Club von derselben IS-Zelle ausgeführt worden sei wie der Anschlag auf den Istanbuler Atatürk-Flughafen. Bei dem Angriff auf den größten Flughafen des Landes hatten sich im Juni Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt. Sie rissen 45 Menschen mit in den Tod. Die türkische Regierung machte den IS dafür verantwortlich, der sich nicht dazu bekannte. (TT.com, APA/dpa/Reuters/AFP)