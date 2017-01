Istanbul — Die Extremistenmiliz IS (Daesh) hat sich zu dem Anschlag auf einen bekannten Nachtclub in Istanbul bekannt. Der Schütze sei ein "heldenhafter Soldat des Kalifates", erklärte die Gruppe am Montag über den Messaging-Dienst Telegram. Von den türkischen Behörden gab es zunächst keine Stellungnahme.

Bei den Ermittlungen zu dem Anschlag nahm die türkische Polizei laut Medienberichten acht Verdächtige fest. Weitere Angaben zu den am Montag Gefassten machte die Nachrichtenagentur Dogan zunächst nicht. Laut Dogan setzt die Polizei ihre Fahndung fort, der Attentäter selbst sei offenbar weiter auf der Flucht.

Der flüchtige Täter hatte in der Silvesternacht das Feuer auf Gäste des Promiclubs Reina am Bosporus eröffnet und mindestens 39 Menschen erschossen, darunter viele Ausländer. Zeugen zufolge benutzte der Täter ein Schnellfeuergewehr und rief "Allahu akbar" (Gott ist groß). Die Polizei fahndet nach dem Mann und veröffentlichte ein Foto des Verdächtigen, das von einem Überwachungsvideo stammt.



Keine Österreicher unter den Opfern

Österreicher sind laut Außenminister Sebastian Kurz keine unter den Opfern. Es seien Österreicher im Club anwesend gewesen, sie seien aber unverletzt, so Kurz im "Ö1-Morgenjournal" am Montag. Sie seien bei ihrer Ausreise unterstützt worden.



Laut Anadolu waren elf der identifizierten Todesopfer türkische Staatsangehörige, ein weiterer habe zusätzlich die belgische Staatsangehörigkeit gehabt. Auch zwei Menschen aus Bayern wurden getötet. Nach Angaben eines Sprechers der Stadt Landsberg am Lech vom Montag handelt es sich um einen 28-Jährigen aus Landsberg und einen etwa drei Jahre jüngeren Mann aus dem nahen Kaufering. Weitere Opfer kamen Anadolu zufolge aus Saudi-Arabien (7), dem Libanon und dem Irak (je 3), Tunesien, Marokko, Indien, Jordanien (je 2), Kuwait, Kanada, Israel, Syrien und Russland (je 1).

IS: Türkei "Schutzherrin des Kreuzes"

Den Anschlag in Istanbul begründete der IS damit, dass die Türkei "Schutzherrin des Kreuzes" sei. Das Blut von Muslimen, das mit Hilfe von Flugzeugen und Artillerie vergossen werde, entfache in der Türkei selbst ein Feuer, erklärte der IS weiter.



Nach dem türkischen Einmarsch in Syrien im August hatte IS-Anführer Abu Bakr al-Bagdadi im November zu Anschlägen in der Türkei aufgerufen. Türkische Truppen liefern sich in der nordsyrischen Region um die Stadt Al-Bab seit einiger Zeit heftige und verlustreiche Gefechte mit IS-Kämpfern. Der IS beherrscht Al-Bab. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat angekündigt, den IS auch aus Raqqa zu vertreiben. Die Stadt ist in Syrien faktisch die Hauptstadt der Islamisten.



Seit Sommer 2015 wurden dem IS mehrere Anschläge in der Türkei zur Last gelegt. Die Terrormiliz hat vor dem Angriff in der Silvesternacht aber nur ein einziges Mal die Verantwortung für einen Anschlag in der Türkei übernommen. Dabei handelte es sich um einen Autobombenanschlag in der südosttürkischen Kurdenmetropole Diyarbakir im November, bei dem elf Menschen getötet worden waren. Allerdings hatte auch die TAK — eine Splittergruppe der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK — die Tat für sich reklamiert.



Verbindung zu Anschlag auf Flughafen?