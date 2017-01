Bagdad – Bei der Explosion einer Autobombe sind in einem Vorort der irakischen Hauptstadt Bagdad mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Weitere 15 Menschen seien verletzt worden, sagten Polizisten und Ärzte am Donnerstag.

Zu dem Anschlag bekannte sich die Extremisten-Miliz „IS“ (Daesh), wie die ihr nahestehende Nachrichtenagentur Amak berichtete. Das Auto war in der Nähe einer Moschee in dem überwiegend von Schiiten bewohnten Stadtteil abgestellt. Vergangene Woche hatte der IS mehrere Anschläge in Bagdad mit Dutzenden Toten für sich reklamiert. (Reuters)