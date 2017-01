Tel Aviv – Bei Selbstmordattentaten sind im vergangenen Jahr weltweit so viele Menschen getötet worden wie noch nie. Rund 5650 Menschen kamen ums Leben, teilte das israelische Institut für Nationale Sicherheitsstudien (INSS) gestern in Tel Aviv mit. 800 Täter hätten 469 Bombenanschläge in 28 Ländern begangen. Für 268 Attacken und damit rund 70 Prozent der Angriffe war demnach die Terrormiliz IS direkt oder indirekt verantwortlich. Der IS kontrolliert Teile des Iraks und Syriens. Dabei agiert die Miliz wie ein echter Staat, was sie von anderen Terrorgruppen unterscheidet.

„Angesichts der Gebietsverluste (...) scheint es, dass der Selbstmordterrorismus ein Schlüsselwerkzeug des IS sein wird, um sein Image zu stärken, unbesiegbar zu sein“, heißt es seitens des Instituts. Darüber hinaus dienten die Anschläge als Abschreckung der Feinde und als Rache wegen der internationalen Aktionen gegen das Terrornetzwerk. Das INSS geht davon aus, dass auch Partner des IS und andere Terrorgruppen sich darauf konzentrieren werden, große Anschläge mit vielen Toten zu verüben. „Westeuropa wurde 2016 ein aktiverer Schauplatz für Selbstmordbombenanschläge“, schreibt das INSS. „Zeichen dieses Trends zeigten sich schon Ende 2015 mit einer Serie von Bombenanschlägen in Paris im November.“ Dies sei die erste Umsetzung der IS-Drohung gewesen, im Herzen Europas zuzuschlagen. Die zahlreichsten Angriffe wurden wie in den Vorjahren im Nahen Osten verübt: Die mit Abstand meisten gab es mit 146 im Irak und mit 55 in Syrien. 52 wurden zudem in Afghanistan gezählt.

Die Terroristen, die nach dem IS am häufigsten Anschläge verübt haben, waren Anhänger der nigerianischen Terrorgruppe Boko Haram. Im Jahr 2016 begingen sie 53 Attacken. 39 Attentate wur­- den von den Taliban verübt. Einen starken Anstieg von Attacken hat es 2016 in der Türkei gegeben: Das INSS zählte 21 Selbstmordbombenanschläge, 2015 waren es noch fünf gewesen. Gründe dafür seien das Engagement der Türkei im Syrienkonflikt und auch der interne Streit mit der kurdischen Minderheit im Land. (dpa)