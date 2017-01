Von Floo Weißmann

Tel Aviv — Ruhe liegt über dem Kibbuz Or-Haner im Süden Israels. Die nahöstliche Sonne wärmt noch an diesem späten Novembertag. Vögel zwitschern. Der Wind hat die Autos in einen Schleier aus Sand gekleidet. Äußerlich deutet nichts darauf hin, dass die Menschen hier mit einer unberechenbaren und tödlichen Gefahr leben.

Der Gazastreifen liegt keine drei Kilometer entfernt. Auf der anderen Seite der Grenze basteln palästinensische Extremisten an Raketen, mit denen sie immer wieder Israel angreifen. Wenn die Sirene heult, haben die Menschen in Or-Haner maximal 15 Sekunden, um einen Schutzraum aufzusuchen. Zudem graben die Extremisten Tunnel, um Terrorkommandos einzuschleusen. Niemand weiß, wann sie wo auftauchen.

Was das mit den Menschen macht, zeigt sich an den Kindern: „Zittern, Bettnässen, Angst in der Dunkelheit ...", zählt Ruth auf, die früher als Kindergärtnerin gearbeitet hat. Eines Tages begann sie, mit Fingerpuppen von Bunker zu Bunker zu fahren, um die Kinder gegen das Trauma zu impfen, wie sie sagt. Die Fingerpuppen erzählen Geschichten über Zerstörung, und Ruth hat auch ein lustiges Lied über die Sirene im Programm. Manchmal jedoch „weine ich mit ihnen".

Auch auf der anderen Seite der Grenze und an vielen anderen Orten der Region müssen Zivilisten mit Angst, Entbehrungen und Traumata zurechtkommen. Dieser Lokalaugenschein, zu dem die Europa Israel Press Association eingeladen hat, illustriert die israelische Perspektive.

Es geht um ein Land und seine Menschen, die seit Jahrzehnten mit Bedrohungen leben und sich vom Ausland zunehmend missverstanden fühlen. Die Welt, so klingt es hier zwischen den Zeilen immer wieder durch, interessiere sich nur für den Palästinenserstaat. Und sie übermittelt Phrasen der Solidarität, wenn — wie am Sonntag in Jerusalem — wieder ein spektakulärer Anschlag passiert. Aber sie verstehe nicht, was wirklich vor sich geht. Für viele Israelis bedeutet der Konflikt mit den Palästinensern nur eine von vielen sicherheitspolitischen Baustellen und nicht unbedingt die dringlichste.

Eine andere liegt 200 Kilometer nördlich von Or-Haner, an der Grenze zum Libanon. Von einem Aussichtspunkt, der wohl touristischen Zwecken dienen sollte, deutet ein israelischer Aufklärungsoffizier die Gebäude am gegenüberliegenden Hang: Kfar Kila, das libanesische Dorf direkt am Grenzzaun. In vielen Häusern, sagt er, ist nur der untere Stock bewohnt, und den oberen nützt die radikale Schiitenmiliz Hisbollah zu militärischen Zwecken.

Israel und die Hisbollah, die im Libanon eine Art Staat im Staat bildet, haben zuletzt 2006 Krieg geführt. Seitdem belauert man einander und rüstet auf. Mittlerweile soll die Schiitenmiliz mit iranischer Hilfe Zehntausende Raketen angeschafft haben, die auch Israels Städte erreichen können. An der Grenze sind Kameras, Bewegungsmelder, Sensoren im Boden und andere Überwachungsgeräte installiert. Besonders heikel wird es, wenn Nebel aufzieht.

Ein Journalist drückt auf den Knopf an der Metallstele im Aussichtspunkt. Getragene Musik erklingt, dann informiert eine Stimme über die Umgebung. Sie sagt allerdings nichts über das militärische Durcheinander auf engem Raum. Oberhalb der Hisbollah-Verstecke thront ein Stützpunkt der libanesischen Armee, weiter rechts am Horizont liegt eine Position der UNO-Beobachter, und auf der anderen Talseite steigen die Golanhöhen an. Weiter südöstlich kontrollieren dort syrische Regimetruppen, Rebellen und Jihadisten jeweils eigene Grenzabschnitte.

Israel ist von Fronten umgeben, sagt Luftwaffenchef Amikam Norkin. Er spannt einen Bogen vom Libanon und Syrien im Norden über das besetzte Westjordanland bis zum Gazastreifen und dem Sinai im Süden (auf der ägyptischen Halbinsel haben sich Jihadisten festgesetzt). „Und dabei rede ich noch gar nicht über den Iran", dessen Atomprogramm für viele Israelis die Existenzfrage aufwirft.

Sorgen bereiten dem General auch die neuen Herausforderungen im Informationskrieg und im Kampf gegen nicht-staatliche Akteure, die sich hinter Zivilisten verstecken. Israel hat sein Verteidigungskonzept eilig modernisiert. „Der Nahe Osten wird nicht mehr derselbe sein (wie früher)", prophezeit Norkin.

In der Planung seien nun nicht mehr Kriege das größte Thema, sondern die Kampagnen dazwischen. Denn sie entscheiden darüber, ob und wann der nächste Krieg ausbricht. Wenige Stunden nach dem Gespräch bombardieren Norkins Jets in Syrien einen Konvoi, der mutmaßlich iranische Waffen an die Hisbollah liefern sollte.

Die epochalen Umbrüche in der Region hallen hier wider von Gespräch zu Gespräch. „Wir wissen nicht, womit wir es im Nahen Osten am Ende zu tun haben werden", sagt etwa Uzi Rabi, Direktor des Moshe-Dayan-Zentrums an der Uni Tel Aviv. „Aber wir wissen, dass es keinen Weg zurück gibt" (siehe Kasten).

Daneben schwelt der Konflikt mit den Palästinensern, den Israels Regierung weniger als politische Herausforderung betrachtet denn als Frage des Sicherheitsmanagements. Weitgehend unbeachtet von der Weltöffentlichkeit hat Israel eine Welle von Angriffen „einsamer Wölfe" erlebt. Gemeint sind meist junge Männer, die im Alleingang Israelis attackieren, oft spontan und nur mit einem Küchenmesser bewaffnet.

Zur Vorbeugung überwachen Israels Behörden die sozialen Medien; sobald sie irgendwo eine Abschiedsbotschaft entdecken, gibt es ein Zeitfenster von ein paar Stunden, die Person zu finden, sagt Polizeisprecher Micky Rosenfeld. Mitunter hilft angeblich ein Anruf der Mutter des Möchtegern-Attentäters.

Auf die Frage, ob die Angriffswelle etwas mit den Lebensbedingungen oder der Perspektivenlosigkeit in den besetzten Gebieten zu tun habe, winkt Sicherheitsminister Gilad Erdan ab. „Die westliche Welt sollte keine Rechtfertigung für die Angriffe akzeptieren", sagt der Kronprinz der regierenden Likud-Partei.

Es gibt auch Stimmen, die weiterhin für Frieden werben, etwa die der früheren Außenministerin und jetzigen Oppositionspolitikerin Tsipi Livni. „Ich ziehe es vor, das Land zwischen zwei Völkern zu teilen, ohne die Narrative beider Seiten zu bewerten", sagt sie. Vor dem Parlamentsgebäude demonstriert zeitgleich die Organisation „Frauen für Frieden" für die Wiederaufnahme von Friedensgesprächen.

Doch derzeit sieht es nicht danach aus, eher im Gegenteil. Und angesichts der Turbulenzen in der Region betont Professor Rabi, der israelisch-palästinensische Konflikt sei nicht mehr die Mutter aller Konflikte im Nahen Osten. Deutlicher wird ein Vertreter der israelischen Regierung, die sich oft zu Unrecht an den Pranger gestellt fühlt: „Die europäische Außenpolitik hat ihren Kompass verloren."

Selbst für den Fall, dass ein Deal mit der Palästinenserführung gelingt, so hätte dieser wohl zunächst keine Folgen für den Gazastreifen, in dem die islamistische Hamas das Sagen hat und weiterhin Raketen und Tunnel baut.

Im Kibbuz Or-Haner an der Grenze zu Gaza spricht nun der Sohn der Fingerpuppen-Therapeutin. Er liebt Basketball und Schlagzeug und glaubt, dass in Gaza „Kids wie ich" leben, die hoffentlich auch die Kriege stoppen wollen. „Ich glaube an eine große Nation für uns alle, die Araber eingeschlossen", sagt er. „Er ist 14", sagt die Mutter.