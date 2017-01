Paris – Frankreich will radikalisierte Jugendliche künftig leichter an der Reise in Einflussgebiete islamistischer Gruppen hindern können. Alleinreisende Minderjährige brauchen deshalb von Sonntag an zum Verlassen Frankreichs die schriftliche Erlaubnis eines Erziehungsberechtigten. Das gelte für alle in Frankreich lebenden Minderjährigen, teilten Innen-, Justiz- und Familienministerium am Freitag mit.

Die Grundlage dafür ist ein im vergangenen Sommer verabschiedetes Anti-Terror-Gesetz. Eine ähnliche Vorschrift gab es in Frankreich schon einmal, sie war aber von der Regierung 2012 abgeschafft worden. (APA/dpa)