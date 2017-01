Brüssel – Wieder Anti-Terror-Razzien in Brüssel: Die Staatsanwaltschaft hat im Stadtteil Molenbeek am Samstagabend vier Häuser durchsuchen und drei Männer vorläufig festnehmen lassen. Die drei Verdächtigen wurden aber nach nächtlichen Verhören wieder freigelassen, wie die Staatsanwaltschaft am Sonntag mitteilte.

Bei den Razzien seien weder Waffen noch Sprengstoff gefunden worden, erklärte Sprecherin Ine van Wymersch. Details und Hintergründe machte sie aus ermittlungstaktischen Gründen nicht bekannt. Nach Informationen des belgischen Rundfunks RTBF hatte die Polizeiaktion nichts mit den Anschlägen auf den Flughafen und die Metro in Brüssel im März 2016 zu tun. Es handle sich um einen neuen Ermittlungsfall.

In Molenbeek hatten einige der mutmaßlichen Attentäter von Paris und Brüssel 2015 und 2016 Unterschlupf gefunden. Bei der Polizeiaktion am Samstagabend waren nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Belga Spezialkräfte und ein Hubschrauber im Einsatz. Zwei Straßen in Molenbeek seien abgesperrt worden. (APA/dpa)