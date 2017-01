Lagos – Bei einem Anschlag auf eine Universität im Nordosten Nigerias sind mindestens sechs Menschen getötet worden, darunter drei mutmaßliche Attentäter. Ein Selbstmordattentäter sprengte sich zunächst in einer Moschee auf dem Gelände der Universität der Stadt Maiduguri in die Luft, wie die Polizei am Montag mitteilte. Er riss drei Menschen mit in den Tod. Mindestens 17 Menschen seien verletzt worden. Kurz darauf habe die Polizei zwei weitere Attentäter erschossen, darunter ein etwa zwölf Jahre altes Mädchen.

Das Mädchen hatte den Angaben zufolge versucht, auf das Gelände der Universität zu gelangen, um einen weiteren Anschlag auszuführen. Zu dem Anschlag bekannte sich zunächst keine Gruppe. Der betroffene Bundesstaat Borno und angrenzende Gebiete werden jedoch immer wieder von Anschlägen der islamistischen Terrorgruppe Boko Haram erschüttert.

Seit 2009 sind bei Anschlägen und Angriffen der sunnitischen Fundamentalisten in Nigeria und den angrenzenden Gebieten mindestens 14.000 Menschen ums Leben gekommen. Etwa 2,7 Millionen Menschen in der Region sind UN-Angaben zufolge vor der Gewalt geflohen. (APA/dpa)