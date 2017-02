Kiew/Moskau - Moskau und Kiew haben sich gegenseitig die Schuld für die Gewalteskalation in der Ostukraine zugewiesen. Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko warf russischen Soldaten vor, die umkämpfte ukrainischen Stadt Awdiiwka angegriffen zu haben. Russlands Staatschef Wladimir Putin bezichtigte hingegen die Führung in Kiew, die Gefechte provoziert zu haben.

Bei den tagelangen Kämpfen zwischen ukrainischen Soldaten und prorussischen Rebellen wurden mehr als 20 Menschen getötet.

In Awdiiwka und Umgebung wurde am Donnerstag den fünften Tag in Folge schwer gekämpft. Eine Zivilistin, ein Separatist und zwei Regierungssoldaten wurden getötet. Damit erhöhte sich die Zahl der Todesopfer seit Beginn der Gefechte auf mindestens 23.

In der 20.000-Einwohner-Stadt brach bei bis zu minus 20 Grad die Strom- und Wasserversorgung zusammen, am Donnerstag verteilten ukrainische Soldaten Tee und Getreidebrei in mobilen Küchen. Außerdem wurden mehrere Lager errichtet, in denen sich die Menschen wärmen konnten.

Die Industriestadt Awdiiwka war von den prorussischen Separatisten eingenommen worden, als der Konflikt im April 2014 begann. Wenige Monate später eroberten die ukrainischen Regierungstruppen die Stadt aber zurück. Seit Ende Dezember gilt eigentlich eine Waffenruhe für die umkämpfte Ostukraine, für den Bruch der Feuerpause in den vergangenen Tagen machen sich die Konfliktparteien nun gegenseitig verantwortlich.

Putin erklärte bei einem Besuch in Ungarn, die ukrainischen Soldaten seien in das Rebellengebiet vorgedrungen und hätten damit die Kämpfe provoziert. Die Regierung in Kiew sei „nicht bereit“, die Minsker Friedensvereinbarung umzusetzen, sagte der Kreml-Chef.

Kiew wies Anschuldigungen zurück

Kiew wies am Donnerstag Anschuldigungen aus Moskau zurück, die Gewalt in der Ostukraine wieder angefacht zu haben, um die internationale Aufmerksamkeit auf den Konflikt zu lenken. Dies sei „absurd“, erklärte das Außenministerium.

Poroschenko beschuldigte Moskau, Awdiiwka an den Rand einer „humanitären Katastrophe“ zu bringen. Er rief die internationale Gemeinschaft auf, mehr Druck auf Russland auszuüben, um ein Ende der Angriffe zu erreichen. Am Mittwoch hatte bereits die NATO den Kreml aufgefordert, den Einfluss auf die Separatisten zu nutzen, um die Gewalt zu beenden.

Poroschenko warnte unterdessen vor einer Lockerung der Sanktionen gegen Russland. Er sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, dies würde nicht nur die „russische Aggression gegen die Ukraine verfestigen“, sondern auch „ganz Europa in Gefahr bringen“. Die Verletzung des internationalen Rechts dürfe nicht toleriert werden, fuhr der Präsident mit Blick auf die Krim-Annexion durch Russland fort.

Die Sanktionen funktionierten und bewirkten, dass der russische Präsident im Ukraine-Konflikt am Verhandlungstisch bleibe, sagte Poroschenko. Das im Februar 2015 in Minsk geschlossene Friedensabkommen ist bis heute nicht vollständig umgesetzt. Bisher wurden in dem seit April 2014 andauernden Konflikt rund 10.000 Menschen getötet. (APA/AFP)